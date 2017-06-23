Приемная компания в профобразовательные организации

Контрольные цифры приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2017-2018 учебный год утверждены распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2017 г. № 747-р.Всего контрольные цифры приема утверждены в объеме 6732 места.

На 2017/2018 учебный год объемы контрольных цифр приема составляют для профессиональных образовательных организаций, подведомственных:

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) –6 339 мест;

Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) –243 мест;

Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) –110мест;

Министерству спорта Республики Саха (Якутия) – 40 мест.

По программам высшего образования выделено 19 мест очного обучения, по программам среднего профессионального образования – 6422 места (среди которых 132 места заочной формы обучения, 27 мест очно-заочной формы и 6263 мест очной формы обучения), по программам профессионального обучения 291 место очной формы обучения.

В рамках программ СПО предусмотрена подготовка по:

— 146 программам подготовки специалистов среднего звена,

— 25 программам подготовки квалифицированных рабочих.

На базе среднего общего образования предусмотрены места в количестве 3480, на базе основного общего образования – 2783 места (или 43,3% от общего объема контрольных цифр приема по программам СПО),что на 584 мест больше, чем в предыдущем учебном году.

Предусмотрен план приема на профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 50 мест в Республиканском техникуме-интернате профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов, 36 мест в Якутском технологическом техникуме сервиса и Якутском промышленном техникумедля профессиональной подготовки лиц с различными формами умственной отсталости.

С целью приведения структуры подготовки кадров в соответствие с потребностями рынка труда,в пределах средств, предусмотренных в государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2014-2019 годы», открыты новые профессии и специальности среднего профессионального образования по 15 профессиям и специальностям (552 места, из них 225 на базе 9 кл. и 327 на базе 11 кл.), в т.ч.:

08.01.02 Монтажник трубопроводов,

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию,

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение,

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома,

11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания,

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы,

13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций,

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях,

18.01.29 Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов,

19.01.12 Переработчик скота и мяса,

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ,

23.01.01 Оператор транспортного терминала,

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин,

36.01.02 Мастер животноводства,

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте.

С 25 июля по 25 августа по адресу ул. Дзержинского, 55 на базе Якутского индустриально-педагогического колледжа начнет работу Центральная приемная комиссия. Также по вопросам поступления можно будет обратиться по телефону «горячей линии» приемной комиссии, позвонив по номеру 8(4112)506044