Прием заявок на участие в фотоконкурсе «Якутск глазами горожан» продлен до 20 июля

В этом году VI ежегодный фотоконкурс «Якутск глазами горожан», посвящен 385-летию со дня образования города Якутска.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

— «Добрые дела родному Якутску» (фотоработы общего плана одного или нескольких людей, совершающих добрый поступок или благотворительность);

— «Горожанин» (фотоработы портретного или коллективного плана жителей и гостей города);

— «Фотоистория Якутска» (фотоколлаж из двух фотографий до и после одного места города);

— «Горжусь своей столицей!» (достопримечательности, панорама города).

В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных ограничений.

Заявки на участие и фотоработы в электронном виде принимаются до 20 июля 2017 года через информационно-развлекательный интернет портал Ykt.ru и Окружную администрацию города Якутска.

Заявка должна содержать следующие данные:

— фамилия, имя, отчество;

— возраст;

— место учебы или работы;

— контактный телефон, электронный адрес.

Требования к фотографиям:

— в формате JPEG;

— размером не менее 1280*1024 пикселей;

— указать номинацию;

— название фоторабот;

— указать хэштег #якутскфото2017;

— фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми.

— фотомонтаж с использованием компьютерной графики не допускается, за исключением фотоколлажа по номинации «Фотоистория Якутска».

Способы подачи фоторабот:

— на сервис Dnevniki.Ykt.ru (участник должен быть зарегистрирован в интернет портале Ykt.ru)

— на почту Yakutsk-foto@mail.ru с заполненной по форме заявкой;

— в электронном виде в отделе по связям с общественностью Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям Окружной администрации города Якутска по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб.307.

Каждый участник имеет право выставить на конкурс не более 10 фотографий в одной номинации. Все участники, подавшие заявку для участия в конкурсе автоматически дают свое согласие организатору на использование фоторабот любым способом не запрещенным действующим законодательством РФ без выплаты участникам Конкурса авторского вознаграждения.

По итогам фотоконкурса лучшие работы войдут в юбилейный фотоальбом «Якутск глазами горожан», в котором будут опубликованы лучшие фотографии предыдущих лет.

Подведение итогов состоится в сентябре 2017 года в рамках празднования Дня города Якутска.

Итоги будут опубликованы на сайте Окружной администрации города Якутска Якутск.рф, а также в средствах массовой информации.

Подробности по телефону 40-80-36 и на сайте Якутск.рф