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Дополнительное образование – ключевой фактор в развитии творческого  потенциала детей
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Экономика
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Назначены замминистры инвестразвития и предпринимательства Якутии
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Культура & Образование
Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2017 – до 1 февраля (включительно)
20.01.2017, 23:07
Республика
Состоялся отчет руководителя департамента ветеринарии Якутии
20.01.2017, 23:01
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Горе у выдающегося музыканта Якутии
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Находящийся в колонии певец Сиэйэ Уола открыл в instagram свою страницу
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Вилюйский глава просит исследования воздействия промышленного освоения на экологию улуса
20.01.2017, 17:38
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В Якутии будут ежегодно выделять 100 млн. руб. 100 наслегам республики
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Экономика
К 2022 году Якутия дойдет до ввода 1 млн кв. м. жилья в год!
20.01.2017, 17:05
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Публичный отчет в инклюзивном образовании — индикатор для общества
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Экономика
В республике на трех переправах увеличили грузоподъемность
20.01.2017, 16:39
Экономика
Выравнивание тарифов на электроэнергию: работа по разработке механизма началась
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Юбилей: ровесник старейшей электростанции Якутии
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Приглашаются аспиранты, магистранты, интерны, молодые ученые
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Как вернуть доверие народа?
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Вы не поверите! В «ГАЗПРОМБАНКЕ» мстят якутянам?
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Республика
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«Алмазные» деньги в Вилюйском улусе планируют положить в отдельную кубышку
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Обнаженный премьер-министр Якутии
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Платить или не платить? Вот в чем вопрос!
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Награждены победители конкурсов «Новогодний Якутск» и «Мой двор – зимняя сказка»
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Союз журналистов Якутии соболезнует
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Сегодня день рождения руководителя
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Что возмутило ил дархана?
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Егор Борисов: помогайте бедным!
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Общество
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Дед Мороз, которого обокрали в Якутске, настолько же монгольский, сколько и якутский — организатор
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Культура & Образование
20 января 2017, 23:12
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Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2017 – до 1 февраля (включительно)

ege2017

Заявление на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля (включительно).

В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. А остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе.

 Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет подают заявления в любую среднюю общеобразовательную школу по месту проживания независимо от прописки.

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, заверенную в установленном порядке,  а участники-инвалиды и дети-инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Срок действия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссиии документов, подтверждающих факт  установления инвалидности  должен быть действителен до конца экзаменационного периода.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют документы, удостоверяющие личность, оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году. Оригинал справки для  обучающихся в иностранных образовательных организациях предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

Важно!  О   сроках  сдачи ЕГЭ выпускниками прошлых лет!

В настоящее время в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 (зарегистрирован Минюстом  России 03.02. 2014, регистрационный № 31205), (далее — Порядок) вносятся изменения. Проект изменений в Порядок в настоящее время находится Минюсте России. Согласно вносимым изменениям для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно или в дополнительные сроки проведения ЕГЭ.

В связи с вышеизложенным выпускник прошлых лет может участвовать в ЕГЭ в 2017 году:

-в  досрочный период (с 23 марта 2017 года по 7 апреля 2017 года);

-в дополнительные сроки (с 10 апреля по 14 апреля 2017 года и с 20 июня по 1 июля 2017 года), предусмотренные  единым  расписанием ЕГЭ.

Участие в экзаменах выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии Республики Саха (Якутия).

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Источник: Пресс-служба Министерства образования РС (Я).
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