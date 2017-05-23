Придя на концерт в Кружало, мы поможем Тайане Захаровой

30 мая в Торговых рядах «Кружало» в 17.00 состоится благотворительный концерт по сбору средств на лечение Тайаны ЗАХАРОВОЙ, у которой в апреле текущего года диагностировали опухоль гипофиза головного мозга.

Организаторы концерта — общественная организация «Город добра» при Управлении молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска,модельное агентство «TAYAMODELS».

Сейчас Тайана находится в Корее, ей оказали помощь: первая операция прошла удачно, однако, встал вопрос о необходимости второй операции, а средств на ее проведение у родственников не хватает.

В марте этого года Тайана внезапно потеряла сознание, затем начались сильные головные боли, далее произошла потеря памяти. Ее срочно госпитализировали в больницу университета и провели полное обследование, в ходе которого врачи подтвердили страшный диагноз — опухоль гипофиза.

26 апреля была проведена первая операция по удалению части опухоли. Родные были счастливы, когда она пришла в себя и узнала близких. На первую операцию и предоперационную подготовку требовалось 34 564 030 вон (1 757 850 в рублях). За короткое время семья собрала деньги, взяла кредиты и займы. Теперь необходимы средства, чтобы заплатить за вторую операцию. Далее Тайану ждут лучевая терапия и длительная реабилитация. Все это поможет девушке восстановиться, после чего она сможет вернуться домой.

На благотворительном концерте выступят: Алена ЯКОВЛЕВА, танцевальные коллективы «Версия» и «Автобус радости», хомусисты-виртуозы Айсен СЕМЕНОВ и Алгыс ПАВЛОВ, брейк-дэнс команда «Феникс», финалистка V юбилейного межрегионального фестиваля молодежной культуры «АРТ Квадрат» Мария НИКИФОРОВА. И, конечно же, будет показ мод от модельного агентства «TAYAMODELS».

Все собранные от благотворительного концерта средства будут переданы родственникам Тайаны.

Призываем горожан и гостей столицы не остаться в стороне, принять участие в благотворительном концерте и внести свой посильный вклад в благое дело по сбору средств на лечение Тайаны Захаровой!

Когда Тайана выздоровеет с нашей помощью, пусть ее жизнь сложится также счастливо, как у героев понравившейся ей картины!