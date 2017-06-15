Причиной крупного пожара на овощных складах Якутска стала… непотушеная сигарета?

14 июня в 18 часов 30 минут на пульт службы «01» города Якутска поступило сообщение о возгорании здания овощных складов по улице Труда, 4.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты, брошенной в мусорный бак, сообщил источник в правоохранительных органах Якутии, сообщает Yakutsk.ru.

Огнем уничтожено около двухсот квадратных метров рынка – это кровля и перекрытия зданий. Пострадали, в основном, торговые точки с овощами и продуктами. По словам владельцев торговых площадей, это четвертый пожар в истории существования рынка. К их сожалению, ни одна точка не была застрахована.

Официальное сообщение МЧС о пожаре:

В 18.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на складе овощи-фрукты на ул. Труда г. Якутска.

Через семь минут прибыло первое пожарное подразделение, к моменту прибытия из-под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля и товарно-материальные ценности на общей площади 200 кв.м.

Предположительно причиной пожар явилось короткое замыкание электропроводки в щитовой.

Виновник, ущерб устанавливается. Огнеборцами спасено здание и складские помещения.