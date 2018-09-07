Причал «Якутск» заработал в навигацию-2018

В текущую навигацию в районе Даркылаха заработал причал «Якутск», принадлежащий ПАО «ЛОРП». В кратчайшие сроки была подготовлена бетонная площадка в 10 тысяч квадратных метров, в ближайшее время предстоит укрепить береговую полосу и оградить территорию. Напомним, в сентябре прошлого года в Ленском пароходстве было принято решение о строительстве причала на Даркылахе для связки правого берега реки Лена с левым. На этом объекте уже ведётся переработка груза. Следует отметить, что за последние десятилетие многое изменилось в пароходстве, главное, в лучшую сторону. Ведётся модернизация, строится новый флот, стратегические объекты и жилье для работников, приобретается новая техника, повышается заработная плата, и всё это благодаря политике руководства ПАО «ЛОРП», грамотно выстроенному менеджменту пароходства.

21 августа на причале грузилась баржа М-55, на которой было полностью произведена погрузка и оформление груза назначением на Яну. Это первая баржа, до этого с причала «Якутск» были догружены «Сибирские» назначением на Арктику. Отметим, что если раньше в отправке генеральных грузов был задействован только Якутский речной порт, то с лета текущего года флот пароходства начал грузиться с собственного причала. Это большое дело, учитывая, что соединяются два берега реки Лена, где на правом берегу также полным ходом идёт строительство грузового терминала «Нижний Бестях». Казалось совсем недавно данные причалы были лишь отсыпаны, а текущий год показал всю масштабность данных строек, рассчитанных не только на дальнейшую перспективу, но и конкретно на сегодняшний день.

19 мая теплоход «Жуя» прибуксировал к причалу плавкран СПК 2/35 Пеледуйской БТЭФ для строительства причалов «Нижний Бестях» и «Якутск».

— 4 мая нам было объявлено вооружение, затем нас направили в Якутск, — рассказывает старший механик СПК 2/35 Ю.Н.Корабельников.- Сначала мы работали на том берегу, отсыпали ПГС причал «Нижний Бестях, занимались разгрузкой и погрузкой. Затем нас перебросили на левый берег, где мы также занимались отсыпкой ПГС, догружаем контейнерами «сибирские» и баржи, — рассказал Юрий Николаевич.

Сегодня в экипаже трудятся: сменные механики — Иван Петрович Сиков и Антон Михайлович Третьяков, крановщики – Вячеслав Георгиевич Сибиряков и Андрей Васильевич Пермяков, мотористы – Александр Сергеевич Власов и Михаил Валерьевич Жмуров, повар-проводник – Алёна Александровна Сафьянова.

Причал «Якутск» находится в ведении Коммерческого управление пароходства.

— За текущую навигацию мы догрузили с причала «Якутск» шесть «сибирских» и произвели найтовку баржи М-55, — рассказывает начальник Коммерческого управления пароходства М.А.Курбатова. – На погрузке за последние две недели были «Капитан Богатырев» и «Капитан Слобожанин», которые мы отправили в Арктику. Конечно, работа была проделана большая – строительство собственного причала, обустройство, подбор персонала. На сегодняшний день можно сказать, что начальник причала «Якутск» Павел Сергеевич Дёмин работает ответственно, экипаж плавкрана СПК 2/35 справляется с задачами – произведена отсыпка ПГС, флот загружается согласно графика, все стараются. Для работы причала была приобретена специальная техника мирового производителя Kalmar – вилочный погрузчик и контейнерный перегружатель ричстакер, которые обслуживает Жатайская БТЭФ. У нас есть всё для работы, — отметила Марина Альбертовна.

Короткое северное лето подходит к концу, но сентябрь для речников – это завершающий месяц, в который ещё очень много можно успеть. И в планах причала «Якутск» переработать ещё тысячи народнохозяйственных грузов как для ведущих компаний республики, так и для частных предприятий.