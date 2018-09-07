АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
7
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.09.2018, 18:12
Столица
Одна из лучших столичных школ получила новое здание
07.09.2018, 18:01
Происшествия
Фотофакт
В Якутске грузовик провалился в яму
07.09.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Топ-6 признаков идеальной любовницы с точки зрения мужчин
07.09.2018, 17:56
Красота & Здоровье
«Белая Роза Саха» справила вторую годовщину
07.09.2018, 17:45
Общество
Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
07.09.2018, 17:21
Экономика
Причал «Якутск» заработал в навигацию-2018
07.09.2018, 17:06
Столица
День города: Библиотеки приглашают на праздничную программу «Читай город»
07.09.2018, 16:48
Столица
Якутск готовится к Единому дню голосования
07.09.2018, 16:36
Культура & Образование
В Якутске состоится конкурс «Пою мою республику»
07.09.2018, 16:28
Происшествия
В Якутске грузовик врезался в автобус
07.09.2018, 16:14
Экология
Сильные порывы ветра и дождь ожидаются в субботу
07.09.2018, 16:00
Культура & Образование
Резонанс
Открытое письмо преподавателей и сотрудников Якутской ГСХА
07.09.2018, 15:59
Политика
В Якутии досрочно проголосовали более 4 тысяч человек
07.09.2018, 15:58
Политика
Александр Саввинов: Эти выборы сделали меня сильнее!
07.09.2018, 15:54
Политика
Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!
07.09.2018, 15:51
Политика
Фотофакт
Как решается судьба важных выборов в Ил Тумэн?
07.09.2018, 15:45
Происшествия
Вооруженный мужчина в маске ограбил продуктовый магазин в Якутии
07.09.2018, 15:37
Общество
Некролог
Ушел из жизни Александр Силин
07.09.2018, 15:30
Происшествия
Видео
Золотые унитазы: Особняк якутского Дональда Трампа взят штурмом
07.09.2018, 15:29
Экономика
«Ленанефть-2031» работает в Арктике
07.09.2018, 15:11
Происшествия
В Олекминске на одном и том же месте произошло два ДТП
07.09.2018, 14:58
Экономика
Якутия получит новые школьные автобусы
07.09.2018, 14:44
Происшествия
Резонанс
Экологическая катастрофа в Якутии: Айсен Николаев призвал ученых провести комплексное исследование
07.09.2018, 14:23
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ»: Еще одна новостройка в активе компании
07.09.2018, 14:14
Политика
Главная объединяющая сила
07.09.2018, 14:10
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
07.09.2018, 14:00
Общество
«Школа грамотного потребителя«: Национальный проект по жилью и городской среде будет реализован в Якутии
07.09.2018, 13:21
Спорт
Видео
ON-LINE! Видеотрансляция гран-при «Дмитрий Коркин-2018». День второй
07.09.2018, 13:11
Происшествия
В Якутске жулик, взяв в аренду машину, продал ее по запчастям
07.09.2018, 12:54
Происшествия
В Якутске вечеринка закончилась поножовщиной
07.09.2018, 12:42
Республика
В Олёкминске открылся кинозал
07.09.2018, 12:23
Красота & Здоровье
Ведущие ЛОР-онкологи проведут в Якутске консультации и осмотр больных
07.09.2018, 12:12
Экономика
Якутскэнерго проводит ремонт высоковольтных линий
07.09.2018, 11:52
Столица
В Борисовке-1 установлена воркаут-площадка
07.09.2018, 11:37
Происшествия
В Усть-Алданском улусе загорелась котельная, которая обеспечивает теплом объекты соцкультбыта
07.09.2018, 11:11
Столица
У горы Чочур Муран «распустился» фонтан в форме цветка сардана
07.09.2018, 11:00
Столица
Афиша
Полная программа Дня города Якутска
07.09.2018, 10:57
Политика
Честные выборы в Якутии обеспечат камеры, наблюдатели и КОИБы
07.09.2018, 10:44
Происшествия
Лучшая реклама Чурачинского СХПК? Односельчанин похитил у пенсионерки коробку сливочного масла
07.09.2018, 10:35
Общество
Три дома обманутых дольщиков будут сданы в Чурапче до конца года
07.09.2018, 10:24
Происшествия
В Якутии все еще идут лесные пожары
07.09.2018, 10:13
Происшествия
По информации о некачественном жилье для детей-сирот начата проверка
07.09.2018, 9:45
Происшествия
Ночные пожары прошли в Чульмане и Борогонцах
07.09.2018, 9:23
Общество
Хоть ложись и умирай: прокуратура нашла серьезные нарушения в оказании медпомощи осужденным
07.09.2018, 9:10
Происшествия
В Якутии банковский сотрудник снял с чужого счета 60 тысяч рублей
07.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 7 сентября 2018
07.09.2018, 0:26
Общество
Сегодня юбилеи депутата и артистки
07.09.2018, 0:00
Политика
9 сентября голосуем за Айсена Николаева!
06.09.2018, 23:44
Экономика
Подписано соглашение между РО ДОСААФ и ПАО «Якутскэнерго»
06.09.2018, 22:21
Происшествия
В Мирном подростки обвиняются в кражах и угонах
06.09.2018, 22:11
Политика
Фотофакт
Кандидат Пухов проиграл суд
06.09.2018, 21:57
Культура & Образование
Профориентационная работа Якутской ГСХА на международном уровне
06.09.2018, 21:29
Экономика
В Якутске энергетики оценили готовность потребителей к запуску тепла
06.09.2018, 21:06
Столица
Фотофакт
Ко Дню города открыта доска «Почетные граждане Якутска»
06.09.2018, 21:05
Столица
Якутск готовится к зиме: продолжается запуск тепла в социальные объекты и жилые дома
06.09.2018, 20:57
Политика
Женщины-общественницы — за Игоря Никитина!
06.09.2018, 19:57
Экономика
Энергетики завершили свой осенний благотворительный марафон
06.09.2018, 18:50
Культура & Образование
Издательство «Молодая гвардия» намерено продолжить сотрудничество с Якутией
06.09.2018, 17:48
Финансы
АЭБ предлагает перевести накопления на выгодный вклад «Зарплата плюс»
06.09.2018, 17:45
Экономика
График плановых ограничений на 7 сентября
06.09.2018, 17:05
Спорт
Стали известны имена первых полуфиналистов турнира Коркина
06.09.2018, 16:37
Столица
На Столичном рынке открылась теплая остановка
06.09.2018, 16:15
Политика
Муниципальные депутаты солидарны с российскими коллегами в поддержке Александра Саввинова
06.09.2018, 15:42
Красота & Здоровье
Видео
«Камелек» отмечает день рождения
06.09.2018, 15:23
Происшествия
Якутянка сядет на долгий срок за кровавую расправу
06.09.2018, 15:10
Спорт
Глава UWW: Якутск вновь станет эпицентром мировой борьбы
06.09.2018, 15:04
Экономика
Создатель атомного генератора отказал всем иностранным инвесторам. Он ждет встречи с руководством Якутии
06.09.2018, 14:40
Экология
АЛРОСА передала администрации Сунтарского улуса вещества для очистки воды
06.09.2018, 14:29
Политика
Михаил Железняк: «Александр Саввинов — надежный человек и настоящий патриот Якутска»
06.09.2018, 14:20
Политика
Голосуйте за Семёна Филиппова — за знания, опыт и профессионализм!
06.09.2018, 14:00
Столица
Позитив
Названы победители конкурса «Миллион цветов»
06.09.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Осеннее обострение: как не заболеть в межсезонье
Архив новостей
Экономика
7 сентября 2018, 17:21
121

Причал «Якутск» заработал в навигацию-2018

В текущую навигацию в районе Даркылаха заработал причал «Якутск», принадлежащий ПАО «ЛОРП». В кратчайшие сроки была подготовлена бетонная площадка в 10 тысяч квадратных метров, в ближайшее время предстоит укрепить береговую полосу и оградить территорию. Напомним, в сентябре прошлого года в Ленском пароходстве было принято решение о строительстве причала на Даркылахе для связки правого берега реки Лена с левым. На этом объекте уже ведётся переработка груза. Следует отметить, что за последние десятилетие многое изменилось в пароходстве, главное, в лучшую сторону. Ведётся модернизация, строится новый флот, стратегические объекты и жилье для работников, приобретается новая техника, повышается заработная плата, и всё это благодаря политике руководства ПАО «ЛОРП», грамотно выстроенному менеджменту пароходства.

21 августа на причале грузилась баржа М-55, на которой было полностью произведена погрузка и оформление груза назначением на Яну. Это первая баржа, до этого с причала «Якутск» были догружены «Сибирские» назначением на Арктику. Отметим, что если раньше в отправке генеральных грузов был задействован только Якутский речной порт, то с лета текущего года флот пароходства начал грузиться с собственного причала. Это большое дело, учитывая, что соединяются два берега реки Лена, где на правом берегу также полным ходом идёт строительство грузового терминала «Нижний Бестях». Казалось совсем недавно данные причалы были лишь отсыпаны, а текущий год показал всю масштабность данных строек, рассчитанных не только на дальнейшую перспективу, но и конкретно на сегодняшний день.

19 мая теплоход «Жуя» прибуксировал к причалу плавкран СПК 2/35 Пеледуйской БТЭФ для строительства причалов «Нижний Бестях» и «Якутск».

— 4 мая нам было объявлено вооружение, затем нас направили в Якутск, — рассказывает старший механик СПК 2/35 Ю.Н.Корабельников.- Сначала мы работали на том берегу, отсыпали ПГС причал «Нижний Бестях, занимались разгрузкой и погрузкой. Затем нас перебросили на левый берег, где мы также занимались отсыпкой ПГС, догружаем контейнерами «сибирские» и баржи, — рассказал Юрий Николаевич.

Сегодня в экипаже трудятся: сменные механики — Иван Петрович Сиков и Антон Михайлович Третьяков, крановщики – Вячеслав Георгиевич Сибиряков и Андрей Васильевич Пермяков, мотористы – Александр Сергеевич Власов и Михаил Валерьевич Жмуров, повар-проводник – Алёна Александровна Сафьянова.

Причал «Якутск» находится в ведении Коммерческого управление пароходства.

— За текущую навигацию мы догрузили с причала «Якутск» шесть «сибирских» и произвели найтовку баржи М-55, — рассказывает начальник Коммерческого управления пароходства М.А.Курбатова. – На погрузке за последние две недели были «Капитан Богатырев» и «Капитан Слобожанин», которые мы отправили в Арктику. Конечно, работа была проделана большая – строительство собственного причала, обустройство, подбор персонала. На сегодняшний день можно сказать, что начальник причала «Якутск» Павел Сергеевич Дёмин работает ответственно, экипаж плавкрана СПК 2/35 справляется с задачами – произведена отсыпка ПГС, флот загружается согласно графика, все стараются. Для работы причала была приобретена специальная техника мирового производителя Kalmar – вилочный погрузчик и контейнерный перегружатель ричстакер, которые обслуживает Жатайская БТЭФ. У нас есть всё для работы, — отметила Марина Альбертовна.

Короткое северное лето подходит к концу, но сентябрь для речников – это завершающий месяц, в который ещё очень много можно успеть. И в планах причала «Якутск» переработать ещё тысячи народнохозяйственных грузов как для ведущих компаний республики, так и для частных предприятий.

Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
01.09.2018, 14:24
Общество
SOS
Известный композитор Якутии просит о помощи
06.09.2018, 1:47
Политика
Эксклюзив
Верховный суд России вернул на выборы Ивана Данилова
01.09.2018, 15:57
Желток
Резонанс
Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ
01.09.2018, 13:28
Происшествия
Эксклюзив
Резонанс
Следствие хочет арестовать имущество Николая Местникова
01.09.2018, 13:39
Происшествия
Резонанс
Новые подробности хода уголовного дела известного оперативника Белюнаса
02.09.2018, 8:37
Политика
Резонанс
Экс-министр Якутии перешел в оппозицию?
05.09.2018, 20:33
Политика
Резонанс
Против Александра Акимова применяют грязные технологии
02.09.2018, 11:56
Желток
Позитив
Экс-мэр Якутска — не вампир!
02.09.2018, 8:28
Происшествия
В Якутии продолжает гореть много лесов
03.09.2018, 23:36
Политика
Эксклюзив
Интрига по Жиркову сохраняется
03.09.2018, 9:28
Происшествия
Прокуратура возбудила дело на якутского министра
02.09.2018, 8:26
Происшествия
В Якутии загорелся жилой дом
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
07.09.2018

Александр Саввинов: Эти выборы сделали меня сильнее!

Политика
07.09.2018

Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!

Некролог
Общество
07.09.2018

Ушел из жизни Александр Силин

Видео
Происшествия
07.09.2018

Золотые унитазы: Особняк якутского Дональда Трампа взят штурмом

Экономика
07.09.2018

«Ассоциация строителей АЯМ»: Еще одна новостройка в активе компании

Экстра
Политика
07.09.2018

Кадровый указ врио главы Якутии

Афиша
Столица
07.09.2018

Полная программа Дня города Якутска

Фотофакт
Политика
06.09.2018

Кандидат Пухов проиграл суд