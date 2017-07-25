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При участии сил федерального резерва ликвидировано 13 лесных пожаров в Якутии

В республике продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров, на тушении задействовано свыше 400 человек и порядка 20 единиц тяжёлой и лесопожарной техники, 1 вертолёт Ми-8 по центральной группе районов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента лесных отношений РС (Я).

Всего в Якутии работают 201 авиапожарный ФБУ «Авиалесоохрана», при их участии ликвидированы 13 лесных пожаров на общей площади свыше 6,7 тысяч га. Благодаря совместным усилиям, было остановлено распространение огня пожаров в сторону населенных пунктов Намского, Горного, Усть-Алданского и Кобяйского районов.

Производится авиапатрулирование двумя легкомоторными воздушными судами, также в резерве имеется 4 вертолёта Ми-8 для работы на пожарах по западной и южной группам районов.

Взрывные работы на крупных лесных пожарах проведут в Вилюйском районе Якутии
Практически все действующие лесные пожары в охраняемой зоне приходятся на Вилюйский район. Сейчас там помимо республиканских лесных служб, задействованы силы федерального резерва.

«Силы федерального резерва продолжают работы на лесных пожарах центральной и вилюйской группах районов. Сегодня вечером ожидаем прибытие борта из Иркутска. По фактическому прибытию борта будем планировать дальнейшую работу группы на лесных пожарах Вилюйского лесничества», — сообщил начальник ГБУ «Авиалесоохрана» Владимир Леонов.

Напомним, в начале июля по обращению Правительства РС(Я) в оперативный штаб Рослесхоза об оказании помощи в тушении лесных пожаров, в Якутию были направлены специалисты Московского и Приволжского авиаотделений ФБУ «Авиалесоохрана».

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