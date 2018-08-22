При создании лесопарков возле Якутска надо учесть интересы людей с инвалидностью

Заместитель председателя общественной организации инвалидов «Движение без барьеров» Нюргуяна Прокопьева поддержала инициативу кандидата на пост главы Якутска Александра Саввинова по созданию возле города лесопарковых зон отдыха. Она также призвала реализовать проект с учетом интересов людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Реализация идеи Александра Саввинова даст горожанам не только места для отдыха, но и повлияет на развитие внутреннего туризма. Жители близлежайших районов республики смогут приезжать и проводить здесь время с родными, близкими. Хочется, чтобы лесопарки были комфортны и доступны в том числе для людей с инвалидностью – организованы специальные парковочные места, построены пандусы. В Якутске есть позитивный опыт по созданию безбарьерной среды, который можно использовать в работе над новым проектом», — сказала Нюргуяна Прокопьева.

Известно, что Александр Саввинов в своей предвыборной программе предложил, основываясь на передовом опыте других регионов России, реализовать в Якутске перспективный эколого-архитектурный проект, связанный с использованием прилегающих к столице лесных массивов под доступные современные зоны отдыха горожан.

«Настоящее богатство города – лесные массивы, прилегающие к Якутску. Они нуждаются в охране и уходе. И могут стать частью комфортной, экологичной городской среды, местом семейного, активного отдыха жителей и гостей столицы. Сегодня таких мест не хватает. При участии общественности и экспертов разработаем проекты инфраструктуры природных парков по Покровскому, Маганскому, Вилюйскому и Намцырскому трактам. С зонами для семейного отдыха, детскими и спортивными площадками, велодорожками и воркаутами», — отмечается в программе.

Александр Саввинов считает, что управление лесопарками на конкурсной основе можно будет передать муниципальным или частным компаниям на условиях создания инфраструктуры, обеспечения охраны и чистоты лесов, противопожарной безопасности и безопасности отдыхающих.