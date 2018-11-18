При пожаре в Вилюйске погиб мужчина

При пожаре в городе Вилюйск Вилюйского района Якутии погиб мужчина 1980 года рождения, сообщает собкорр телеканала «Якутия 24».

«Мужчина был рабочим ИП Майоров. Здание «Элээн», в котором вспыхнул пожар, принадлежит данному ИП», — сообщил собкорр.

Сегодня в администрации района прошло экстренное совещание по пожару. В здании располагались центр занятости населения, Вилюйское улусное общество инвалидов, адвокатская контора, салон по оказанию ритуальных услуг и салон по ремонту бытовой техники, а также мастерская.

В тушении пожара были привлечены три единицы техники и 19 человек.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что в Вилюйске произошел пожар в здании, в котором располагались центр занятости, общество инвалидов и кафе.

Фото Якутия 24