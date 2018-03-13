При пожаре в Эльдикане погиб человек

13 марта 2018 года в 04 ч. 40 мин. на пульт дежурного «01» МПЧ-3 по охране п. Элдьикан ОГПС №35 по МО «Усть-Майский улус (район)» поступило сообщение о пожаре в 12-ти квартирном жилом доме на ул. Куйбышева.

К моменту прибытия пожарных – через 2 минуты, квартира №5 была охвачена открытым огнем. В результате пожара огнем уничтожен дом по всей площади, в данное время пожар локализован. Причина пожара устанавливается. Пожарными эвакуировано 30 человек, из них 5 детей. По предварительным данным, есть 1 погибший, 1 пострадавший, обстоятельства гибели устанавливаются.

В тушении пожара были задействованы: 2 пожарные автомашины (АЦ, АРС), 7 человек личного состава МПЧ-3 по охране п. Элдьикан, были поданы 6 стволов (Б); силы РСЧС — 1 автомашина, 2 человека из нефтебазы, 1 авто водовозка ЖКХ,

Из донесения начальника ОГПС №35 по МО «Усть-Майский улус (район)» Сысолятина С.С.: «Дом муниципальный, 2-х этажный, 12-ти квартирный, имеет центральное отопление. Брусовой, обшит металлическим сайдингом. На момент прибытия первого подразделения МПЧ-3 п. Элдьикан второй подъезд и квартира №5 были охвачены огнем, затем огонь перекинулся на второй этаж. В ходе тушения один пострадавший был спасен пожарными. Все 30 эвакуированные размещены в ПВР – в Доме творчества «Радуга». Противопожарный инструктаж проводился 15 декабря 2017 года».