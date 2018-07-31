При получении субсидии ЖКХ справка о составе семьи больше не потребуется

При подаче заявления будущие получатели субсидии смогут сами сообщать состав семьи. Гражданам поверят, но проверят — выборочные проверки достоверности представленных сведений будут проводиться на регулярной основе. Это стало возможным благодаря изменению правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Раньше для оформления субсидии нужно было предоставить специальную справку и каждый раз документально подтверждать причины изменения состава семьи. Теперь достаточно просто указать количество проживающих в квартире человек.

Государство надеется на разумность и добросовестность граждан, упрощая процесс получения выплат, но и предусматривая ответственность за обман. Сведения о жильцах уполномоченные органы смогут запрашивать в управляющих компаниях, а при выявлении недостоверных данных направлять информацию об этом правоохранителям.

В ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» ЯСИА сообщили, что и до этого не требовали от получателей субсидии справку о составе семьи, получая данные по системе межведомственного взаимодействия. По итогам 2017 года субсидии на ЖКХ в Якутии получали около 26 000 семей. Информацию о предоставлении субсидий в республике, порядке и условиях их получения можно узнать на официальном сайте агентства по адресу http://subsidii-jku.ru/.