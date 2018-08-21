АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
20
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.08.2018, 10:42
Происшествия
В Якутии число лесных пожаров за сутки снизилось до 25
21.08.2018, 10:15
Происшествия
Резонанс
Следком Якутии выясняет причину смерти двух мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах
21.08.2018, 9:55
Происшествия
В Якутии горели дома, баня и грузовик
21.08.2018, 9:47
Спорт
В Якутске дети забили два гола в ворота известных футболистов
21.08.2018, 9:20
Экономика
В «Ассоциации строителей АЯМ» может появиться новая традиция
21.08.2018, 9:01
Экономика
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в Якутске
21.08.2018, 8:57
Желток
Фотофакт
Внучка маэстро Тарбахова вышла замуж
21.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Вторник 21 августа 2018
21.08.2018, 3:33
Происшествия
Эксклюзив
Очередное ЧП в ЖКХ? На этот раз в Жилинде
21.08.2018, 3:24
Финансы
При поддержке РСХБ в Туле стартовал Общероссийский фестиваль еды
21.08.2018, 2:31
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – VII: Ставшие ветром
21.08.2018, 2:09
Происшествия
Эксклюзив
Осужден мошенник-мебельщик из Якутска
21.08.2018, 1:35
Политика
Экстра
Суд снял с выборов Ивана Данилова
21.08.2018, 0:06
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
20.08.2018, 23:50
Столица
В городском парке открылся новый аттракцион «Замок дракона»
20.08.2018, 23:32
Общество
Якутская Росгвардия приглашает на службу
20.08.2018, 23:18
Столица
Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший по профессии»
20.08.2018, 23:07
Экономика
Энергетики доставят трансформатор в Горный улус
20.08.2018, 22:49
Общество
Курбан Байрам в 2018 году – что нельзя делать, как праздновать, традиции
20.08.2018, 22:46
Экономика
Привет из эры дровяного отопления – поисковики передали уникальные фото в музей энергетики
20.08.2018, 22:39
Политика
Экстра
«Зеленые» не прошли: ЦИК Якутии отказал партии в участии в выборах
20.08.2018, 22:23
Финансы
Россельхозбанк продолжает развивать партнерские программы для поддержки бизнеса своих клиентов
20.08.2018, 22:14
Красота & Здоровье
Субботу селяне посвятили своему здоровью
20.08.2018, 22:02
Общество
Фотофакт
Якутия формирует инициативную группу по проведению референдума против пенсионной реформы «по-медведевски»
20.08.2018, 21:59
Происшествия
Экстра
ЧС в АЛРОСА: На руднике «Интернациональный» остановился главный вентилятор
20.08.2018, 21:59
Политика
Карточка горожанина: Примите участие в народном опросе!
20.08.2018, 21:51
Столица
Год новаторства: в Якутске ведется техническое перевооружение котельных
20.08.2018, 21:24
Столица
«Битва блогеров»: победитель будет определен 9 сентября
20.08.2018, 20:56
Экономика
В северных районах Якутии стартовал отопительный сезон
20.08.2018, 20:11
Красота & Здоровье
О порядке проведения профилактических медосмотров несовершеннолетних
20.08.2018, 19:45
Экономика
Энергетики восстанавливают электроснабжение, нарушенное наездом на опору
20.08.2018, 19:29
Культура & Образование
Алмазэргиэнбанк выступил партнером «Киновоздуха»
20.08.2018, 19:13
Столица
Форум «Городская культура»: Архитекторы учтут все пожелания горожан
20.08.2018, 18:41
Столица
В Якутске протестируют абсолютно новую систему фиксации нарушений
20.08.2018, 17:51
Спорт
Фотофакт
Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин в Якутске!
20.08.2018, 17:42
Спорт
Фотофакт
Якутянка переворачивает 60-килограммовые покрышки быстрее всех в России
20.08.2018, 17:26
Общество
21 августа ожидаются временные ограничения электроснабжения
20.08.2018, 17:11
Столица
Улицу Пирогова перекроют в связи с празднованием Курбан Байрама
20.08.2018, 17:04
Желток
Эксклюзив
Создателем лже-аккаунта Матвея Евсеева в Instagram оказался…
20.08.2018, 16:58
Происшествия
Экстра
Появились новые подробности полицейской погони в Якутске
20.08.2018, 16:44
Красота & Здоровье
Ольга Григорьева: «В производстве якутской посуды начинается новый этап»
20.08.2018, 15:56
Политика
У Александра Саввинова появился персональный сайт
20.08.2018, 15:51
Происшествия
Два большегруза столкнулись на мосту возле Мирного
20.08.2018, 15:34
Экология
В Нижнеколымском районе спасли краснокнижного орлана-белохвоста
20.08.2018, 15:13
Экология
На жителей Среднеколымска вышла медведица с медвежатами
20.08.2018, 15:01
Политика
Фотофакт
Кандидат в депутаты Ил Тумэна выбыл из борьбы
20.08.2018, 14:47
Футуролог
Резонанс
Афанасий Максимов: Ловкачи сделали свое дело, оставив республику с носом
20.08.2018, 14:21
Экономика
Работы по технологическому обновлению Якутского газоперерабатывающего завода никогда не останавливаются — СТНГ
20.08.2018, 14:18
Общество
Энергетики восстанавливают электроснабжение Якутска
20.08.2018, 14:11
Экология
Резонанс
АЛРОСА: Дамбу прорвало из-за аномально-обильных дождей
20.08.2018, 13:15
Происшествия
Грабитель ударил женщину кулаком в лицо и вырвал сумку в Якутске
20.08.2018, 13:00
Путешествия
Солнечная Италия зовет якутян!
20.08.2018, 12:45
Финансы
Надежный посредник: АЭБ предлагает открыть брокерский счет для покупки ценных бумаг
20.08.2018, 12:28
Происшествия
Верхневилюец причинил боль полицейскому
20.08.2018, 12:08
История
Резонанс
Два года спустя: чем закончился скандал с участием ректора СВФУ?
20.08.2018, 12:00
Желток
Якутская красавица переехала в Москву
20.08.2018, 11:50
Желток
Фотофакт
Житель Якутии собрал богатый урожай брусники
20.08.2018, 11:47
Происшествия
Технические воды прорвали дамбу на якутской реке. Виновата АЛРОСА?
20.08.2018, 11:36
Происшествия
С трапа самолета пассажир попал в полицию
20.08.2018, 11:20
Экология
Резонанс
Якутская аномалия: Планета Нибиру «выключила» солнце?
20.08.2018, 10:51
Происшествия
Резонанс
В Якутии найдены тела мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах
20.08.2018, 10:45
Желток
Якутянин получил престижную работу
20.08.2018, 10:33
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Ириной Алексеевой
20.08.2018, 10:14
Политика
В Якутске работает общественная приемная Александра Саввинова
20.08.2018, 10:08
Происшествия
Тушат, тушат — не потушат лесные пожары в Якутии
20.08.2018, 10:02
Происшествия
В Якутии загорелся мост
20.08.2018, 9:53
Экономика
Интервью
Полет нормальный или зачем в ЯТЭК появился самолет
20.08.2018, 9:37
Желток
Фотофакт
Кто гулял на свадьбе якутского хомусиста?
20.08.2018, 9:27
Спорт
Звездный футболист приедет в Якутск
20.08.2018, 9:01
Желток
Видео
Отонньуттар
20.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Понедельник 20 августа 2018
20.08.2018, 0:35
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – VI: Московский улус
Архив новостей
Финансы
21 августа 2018, 3:24
69

При поддержке РСХБ в Туле стартовал Общероссийский фестиваль еды

18 августа 2018 года в Тульском Кремле был дан старт первому региональному этапу Общероссийского фестиваля нашей еды «СВОЁ», организованного Россельхозбанком при поддержке Правительства Тульской области. В мероприятии принимают участие порядка 100 фермеров области и соседних регионов, представляющих различные подотрасли сельского хозяйства – молочное и мясное животноводство, растениеводство и овощеводство, переработку и другие направления.

«РСХБ как опорный банк АПК оказывает не только кредитную, но и нефинансовую поддержку аграриям. Это особенно актуально сегодня, когда перед отечественным АПК стоит задача осуществить прорыв от импортозамещения к экспорту сельхозпродукции. Фестиваль «СВОЁ» предоставляет участникам отличную возможность найти потребителя и повысить узнаваемость собственных торговых марок.Для проведения первого в этом году этапа фестиваля мы выбрали Тульскую область – регион, где немалые усилия прикладываются дляукрепления сельскохозяйственной отрасли. Здесь сосредоточено множество инвестиционных проектов РСХБ, активно развиваются фермерство и рынок сбыта экологически чистых продуктов питания», – отметила Первый Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Поддержка малого и среднего агробизнеса сегодня входит в число ключевых приоритетов государственной политики в сфере сельского хозяйства. Российские фермеры вносят существенный вклад в обеспечение занятости сельского населения и развитие социальной среды, рост производства отечественной сельхозпродукции, повышение ее конкурентоспособности на рынке и ассортиментного разнообразия. На фермерскую продукцию приходится значительная часть экологически чистых, натуральных и высококачественных продуктов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам. Именно такая продукция представлена на фестивале «СВОЁ», где покупатели могут лицом к лицу встретиться с лучшими сельхозпроизводителями, попробовать и купить продукты, которые не всегда можно встретить на полках супермаркетов», – заявил первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской ФедерацииДжамбулатХатуов.

«Правительство Тульской области уделяет особое внимание развитию агропромышленного комплекса региона, становлению малых форм хозяйствования. Такая работа невозможна без надежного финансового партнера. Мы рассчитываем на то, что сотрудничество наших аграриев и АО «Россельхозбанк»будет расширяться и крепнуть, становясь залогом дальнейшего развития сельского хозяйства региона.Плоды такого сотрудничества представлены сегодня на фестивале «СВОЁ». Надеюсь, что проведение фестиваля на Тульской земле станет доброй традицией», — подчеркнул  Заместитель Председателя Правительства, министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

За время работы РСХБ в регионе в экономику Тульской области направлено 88 млрд рублей, в том числе в АПК –свыше 57 млрд рублей.

Первый фестиваль «СВОЁ» с успехом прошел в 2017 году в Подмосковье. В этом году фестиваль выходит на федеральный уровень: после Тулы мероприятия состоятся в Ижевске, Новгороде и Москве. В общей сложности в них примут участие около 500 фермеров со всей страны.

 

 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

 

Источник: АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка РФ №3349 (бессрочная). Реклама.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.08.2018, 11:33
Происшествия
Два жителя Якутии пропали при загадочных обстоятельствах
19.08.2018, 9:43
Общество
Эксклюзив
Голосование-LIVE: нужно ли уволить гендиректора Ольгу Федорову из АК «Якутия»?
20.08.2018, 10:51
Происшествия
Резонанс
В Якутии найдены тела мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах
15.08.2018, 1:52
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – III: Банки
20.08.2018, 10:45
Желток
Якутянин получил престижную работу
19.08.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии действует 29 лесных пожаров
18.08.2018, 22:05
Политика
Егор Борисов возвращается в активную общественно-политическую жизнь
20.08.2018, 11:20
Экология
Резонанс
Якутская аномалия: Планета Нибиру «выключила» солнце?
20.08.2018, 0:35
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – VI: Московский улус
18.08.2018, 21:56
Политика
Фотофакт
Егор Борисов вернулся в большую политику
16.08.2018, 23:11
Происшествия
Резонанс
Дело Николая Румянцева: 30 раз привлекался к ответственности за превышение скорости
17.08.2018, 23:39
Республика
Якутскэнерго: плановые работы на энергообъектах энергоснабжения необходимы
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Желток
21.08.2018

Внучка маэстро Тарбахова вышла замуж

Эксклюзив
Происшествия
21.08.2018

Очередное ЧП в ЖКХ? На этот раз в Жилинде

Эксклюзив
Происшествия
21.08.2018

Осужден мошенник-мебельщик из Якутска

Общество
20.08.2018

Курбан Байрам в 2018 году – что нельзя делать, как праздновать, традиции

Экстра
Политика
20.08.2018

«Зеленые» не прошли: ЦИК Якутии отказал партии в участии в выборах

Экстра
Происшествия
20.08.2018

ЧС в АЛРОСА: На руднике «Интернациональный» остановился главный вентилятор

Эксклюзив
Желток
20.08.2018

Создателем лже-аккаунта Матвея Евсеева в Instagram оказался…

Экстра
Происшествия
20.08.2018

Появились новые подробности полицейской погони в Якутске