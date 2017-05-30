Президенту НВК САХА грозит отставка — СМИ

В последние месяцы слухи об отставке Ивана Андросова, президента НВК САХА возникают с завидной регулярностью. И вот они вылились в СМИ. Сегодня Блокнот Якутск передает.

По данным «Блокнота Якутска», президент НВК «Саха», депутат Ил Тумэн из фракции «Единая Россия» Иван АНДРОСОВ в ближайшее время оставит пост в телекомпании.

Изданию не удалось получить комментарий Андросова. Однако, по словам их источника, еще в марте в НВК заговорили о смене руководства. Президент, что называется, начал собирать вещи и практически не принимает участие в формировании редакционной политики. Эта обязанность легла на плечи первого заместителя Олега МАРКОВА.

В связи с чем известный соратник Ил Дархана Иван Андросов может оставить должность, точно не ясно. По одной из версий, причиной послужил конфликт с руководителем администрации главы и правительства (АГиП) РС (Я) Федором БОРИСОВЫМ, получившим кадровый карт бланш от главы республики. Также непонятно, чем после отставки станет заниматься Иван Андросов. Ему прочили место главы Таттинского улуса. Однако праймериз ЕР по выборам партийного кандидата там прошел в апреле, и Андросов в нем не участвовал. Маловероятно, что теперь он пойдет на выборы самовыдвиженцем, подставив таким образом партию власти.

По словам источника «Блокнота Якутска», уже в июле Андросов может занять должность заместителя председателя Центризбиркома республики. Сегодня, 30 мая, на внеочередной сессии Ил Тумэн объявил о формировании нового состава ЦИК. «Избирком ждет серьезное переформатирование.