Президент ВАТН заявил, что будет защищать свою землю от китайской компании с оружием в руках

Сегодня утром по рассылке президента Всемирной Ассоциации туркских народов, академика Ерментая СУЛТАНМУРАТА направлено необычное сообщение. В нем сообщается, что сегодня утром Султанмуратом направлена телеграмма. И приводится ее текст:

«Госорганы ЮКО в лице акима, прокурора, начальника РОВД Казыгуртского района поощряют бесчинство китайской компании «Синохайдро» при Вашем снисходительном отношении, которая в течение года продолжает разрушать, использовать в корыстных целях зем.участок гражданина РК и казахского государства. ДВД ЮКО пытаются скрыть следы их деяний, имеющие уголовно наказуемые признаки. Мы вынуждены защищать свой участок с оружием в руках, что может привести к кровавому столкновению. Прошу Вас прибыть немедленно на место – перевал Казыгурт.

академик Е.Султанмурат, Тел.+77071255550, email: esultanmurat@gmail.com. 8:00 часов, 27.04.2017г.»

Подробности SakhaLife неизвестны, но, вероятно, в Казахстане назревает конфликтная ситуация, если личность международного масштаба – академик Ерментай Султанмурат, лидер международной организации тюркских народов заявил о своей готовности с оружием в руках защищать земельный участок от деятельности китайской компании.

До сих пор по рассылке Ерментая Султанмурата приходили материалы по темам культуры, истории и общественной значимости, представляющие интерес для тюрков по всему миру.