Президент России наградил якутян

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации»

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

АЛЕКСЕЕВА Вячеслава Петровича — председателя Саха (Якутской) республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АЛЕКСЕЕВУ Александру Ивановичу — директору автономного учреждения «Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) имени Сергея Афанасьевича Зверева — Кыыл Уола»

За заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОПОВУ Александру Юрьевичу — заместителю генерального директора по геологии и бурению акционерного общества «Сахатранснефтегаз», Республика Саха (Якутия).

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЕВЛОЕВУ Ахмету Султановичу — начальнику участка закрытого акционерного общества «Дороги Саха», Республика Саха (Якутия)

За заслуги в области угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШАХТЕР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РАХЛЕЕВУ Прокопию Дмитриевичу — директору открытого акционерного общества «Телен», Республика Саха (Якутия).

Президент Российской Федерации В. ПУТИН. Москва, Кремль. 30 мая 2018 года. № 281