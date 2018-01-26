Президент России наградил якутского врача

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
За заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
Присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
НЕУСТРОЕВУ Гаврилу Гаврильевичу – врачу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи».
Источник: Президент Российской Федерации В. ПУТИН. Москва, Кремль. 24 января 2018 года. № 21