Президент России наградил якутского врача

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации» За заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу

Присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НЕУСТРОЕВУ Гаврилу Гаврильевичу – врачу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи». comments powered by HyperComments Источник: Президент Российской Федерации В. ПУТИН. Москва, Кремль. 24 января 2018 года. № 21

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