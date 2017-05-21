Президент НВК «Саха»: Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать

Детские издания на якутском языке нет смысла финансировать, заявил на «Парламентском часе» по теме развития и финансирования СМИ в Якутии президент НВК «Саха» Иван Андросов.

«Уже не первый год исследования показывают, что молодежь не смотрит ТВ, и не читает газет и журналов, в том числе и местные издания. У меня у самого пять внуков, и я ни разу не видел их читающими или даже листающими какие-либо журналы, те же «Кэскил» или «Чуораанчык». Я уже давно говорю — надо всем уходить в интернет. Все эти издания должны быть там, газеты и журналы в бумажном виде вымирают. Наш сайт НВК уже много просмотров собирает. Чокур Гаврильев правильно сделал, что свои издания в интернет перевел. Сайт «Эдэр саас» сейчас большие просмотры собирает. Финансировать печатные издания уже смысла нет», — были слова Ивана Андросова.

Заявление прозвучало 19 мая на Парламентском часе «Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2019 годы», состоявшемся в Госсобрании (Ил Тумэн).

По прозвучавшей информации, субсидии автономному учреждению «Детское издательство «Кэскил» им. Н. Е. Мординова» составляют от 35,2 до 37,9 млн рублей в год.

Между тем, по информации V-yakutia.ru, объем бюджетных ассигнований НВК «Саха» в 2014 году составил 517,1 млн рублей, в 2015 году – 617,8 млн. В последующие годы наблюдается поэтапное сокращение бюджетного финансирования – так, в 2017 году компания получит 377,5 млн рублей, в 2018-2019 – по 365,5 млн рублей соответственно.

Тем не менее, по подсчетам издания, сегодня «себестоимость работы республиканского теле-радиовещания обходится бюджету от 1,7 до 1,0 миллиона рублей в день».

«Соответствует ли качество работы НВК «Саха» объемам бюджетных затрат? Насколько высок рейтинг телепередач НВК? Какова отдача от бюджетных средств, выделяемых НВК «Саха»?», — задается вопросом издание.

Отметим, что в общем сумма, выделяемая на работу государственных СМИ, разнится из года в год, однако в среднем составляет чуть меньше миллиарда рублей. Если в 2016 году она равнялась 922 млн рублей, то в 2017 году несколько уменьшилась, составив 834 миллионов рублей.

YAKUTIA.INFO