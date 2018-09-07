АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
7
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.09.2018, 18:12
Столица
Одна из лучших столичных школ получила новое здание
07.09.2018, 18:01
Происшествия
Фотофакт
В Якутске грузовик провалился в яму
07.09.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Топ-6 признаков идеальной любовницы с точки зрения мужчин
07.09.2018, 17:56
Красота & Здоровье
«Белая Роза Саха» справила вторую годовщину
07.09.2018, 17:45
Общество
Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
07.09.2018, 17:21
Экономика
Причал «Якутск» заработал в навигацию-2018
07.09.2018, 17:06
Столица
День города: Библиотеки приглашают на праздничную программу «Читай город»
07.09.2018, 16:48
Столица
Якутск готовится к Единому дню голосования
07.09.2018, 16:36
Культура & Образование
В Якутске состоится конкурс «Пою мою республику»
07.09.2018, 16:28
Происшествия
В Якутске грузовик врезался в автобус
07.09.2018, 16:14
Экология
Сильные порывы ветра и дождь ожидаются в субботу
07.09.2018, 16:00
Культура & Образование
Резонанс
Открытое письмо преподавателей и сотрудников Якутской ГСХА
07.09.2018, 15:59
Политика
В Якутии досрочно проголосовали более 4 тысяч человек
07.09.2018, 15:58
Политика
Александр Саввинов: Эти выборы сделали меня сильнее!
07.09.2018, 15:54
Политика
Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!
07.09.2018, 15:51
Политика
Фотофакт
Как решается судьба важных выборов в Ил Тумэн?
07.09.2018, 15:45
Происшествия
Вооруженный мужчина в маске ограбил продуктовый магазин в Якутии
07.09.2018, 15:37
Общество
Некролог
Ушел из жизни Александр Силин
07.09.2018, 15:30
Происшествия
Видео
Золотые унитазы: Особняк якутского Дональда Трампа взят штурмом
07.09.2018, 15:29
Экономика
«Ленанефть-2031» работает в Арктике
07.09.2018, 15:11
Происшествия
В Олекминске на одном и том же месте произошло два ДТП
07.09.2018, 14:58
Экономика
Якутия получит новые школьные автобусы
07.09.2018, 14:44
Происшествия
Резонанс
Экологическая катастрофа в Якутии: Айсен Николаев призвал ученых провести комплексное исследование
07.09.2018, 14:23
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ»: Еще одна новостройка в активе компании
07.09.2018, 14:14
Политика
Главная объединяющая сила
07.09.2018, 14:10
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
07.09.2018, 14:00
Общество
«Школа грамотного потребителя«: Национальный проект по жилью и городской среде будет реализован в Якутии
07.09.2018, 13:21
Спорт
Видео
ON-LINE! Видеотрансляция гран-при «Дмитрий Коркин-2018». День второй
07.09.2018, 13:11
Происшествия
В Якутске жулик, взяв в аренду машину, продал ее по запчастям
07.09.2018, 12:54
Происшествия
В Якутске вечеринка закончилась поножовщиной
07.09.2018, 12:42
Республика
В Олёкминске открылся кинозал
07.09.2018, 12:23
Красота & Здоровье
Ведущие ЛОР-онкологи проведут в Якутске консультации и осмотр больных
07.09.2018, 12:12
Экономика
Якутскэнерго проводит ремонт высоковольтных линий
07.09.2018, 11:52
Столица
В Борисовке-1 установлена воркаут-площадка
07.09.2018, 11:37
Происшествия
В Усть-Алданском улусе загорелась котельная, которая обеспечивает теплом объекты соцкультбыта
07.09.2018, 11:11
Столица
У горы Чочур Муран «распустился» фонтан в форме цветка сардана
07.09.2018, 11:00
Столица
Афиша
Полная программа Дня города Якутска
07.09.2018, 10:57
Политика
Честные выборы в Якутии обеспечат камеры, наблюдатели и КОИБы
07.09.2018, 10:44
Происшествия
Лучшая реклама Чурачинского СХПК? Односельчанин похитил у пенсионерки коробку сливочного масла
07.09.2018, 10:35
Общество
Три дома обманутых дольщиков будут сданы в Чурапче до конца года
07.09.2018, 10:24
Происшествия
В Якутии все еще идут лесные пожары
07.09.2018, 10:13
Происшествия
По информации о некачественном жилье для детей-сирот начата проверка
07.09.2018, 9:45
Происшествия
Ночные пожары прошли в Чульмане и Борогонцах
07.09.2018, 9:23
Общество
Хоть ложись и умирай: прокуратура нашла серьезные нарушения в оказании медпомощи осужденным
07.09.2018, 9:10
Происшествия
В Якутии банковский сотрудник снял с чужого счета 60 тысяч рублей
07.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 7 сентября 2018
07.09.2018, 0:26
Общество
Сегодня юбилеи депутата и артистки
07.09.2018, 0:00
Политика
9 сентября голосуем за Айсена Николаева!
06.09.2018, 23:44
Экономика
Подписано соглашение между РО ДОСААФ и ПАО «Якутскэнерго»
06.09.2018, 22:21
Происшествия
В Мирном подростки обвиняются в кражах и угонах
06.09.2018, 22:11
Политика
Фотофакт
Кандидат Пухов проиграл суд
06.09.2018, 21:57
Культура & Образование
Профориентационная работа Якутской ГСХА на международном уровне
06.09.2018, 21:29
Экономика
В Якутске энергетики оценили готовность потребителей к запуску тепла
06.09.2018, 21:06
Столица
Фотофакт
Ко Дню города открыта доска «Почетные граждане Якутска»
06.09.2018, 21:05
Столица
Якутск готовится к зиме: продолжается запуск тепла в социальные объекты и жилые дома
06.09.2018, 20:57
Политика
Женщины-общественницы — за Игоря Никитина!
06.09.2018, 19:57
Экономика
Энергетики завершили свой осенний благотворительный марафон
06.09.2018, 18:50
Культура & Образование
Издательство «Молодая гвардия» намерено продолжить сотрудничество с Якутией
06.09.2018, 17:48
Финансы
АЭБ предлагает перевести накопления на выгодный вклад «Зарплата плюс»
06.09.2018, 17:45
Экономика
График плановых ограничений на 7 сентября
06.09.2018, 17:05
Спорт
Стали известны имена первых полуфиналистов турнира Коркина
06.09.2018, 16:37
Столица
На Столичном рынке открылась теплая остановка
06.09.2018, 16:15
Политика
Муниципальные депутаты солидарны с российскими коллегами в поддержке Александра Саввинова
06.09.2018, 15:42
Красота & Здоровье
Видео
«Камелек» отмечает день рождения
06.09.2018, 15:23
Происшествия
Якутянка сядет на долгий срок за кровавую расправу
06.09.2018, 15:10
Спорт
Глава UWW: Якутск вновь станет эпицентром мировой борьбы
06.09.2018, 15:04
Экономика
Создатель атомного генератора отказал всем иностранным инвесторам. Он ждет встречи с руководством Якутии
06.09.2018, 14:40
Экология
АЛРОСА передала администрации Сунтарского улуса вещества для очистки воды
06.09.2018, 14:29
Политика
Михаил Железняк: «Александр Саввинов — надежный человек и настоящий патриот Якутска»
06.09.2018, 14:20
Политика
Голосуйте за Семёна Филиппова — за знания, опыт и профессионализм!
06.09.2018, 14:00
Столица
Позитив
Названы победители конкурса «Миллион цветов»
06.09.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Осеннее обострение: как не заболеть в межсезонье
Архив новостей
Общество
7 сентября 2018, 17:45
115

Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу пакет поправок по изменениям в пенсионное законодательство, в котором содержатся инициативы по сохранению и расширению федеральных льгот для лиц предпенсионного возраста. В свою очередь «Единая Россия» также внесла в нижнюю палату парламента первый пакет поправок и проводит работу по совершенствованию регионального законодательства по сохранению и расширению льгот для граждан предпенсионного возраста.

Как отметил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, пакет президентских поправок – «это тот набор очень важных инициатив, которые были озвучены в обращении главы государства». «Этот пакет поступил сегодня. Наверное, самые чувствительные поправки – это снижение возраста выхода на пенсию для женщин, особые условия по выходу на пенсию для многодетных матерей, имеющих трех и более детей», — отметил секретарь Генсовета ЕР.

Партия «Единая Россия» также внесла пакет поправок к законопроекту, отметил Турчак. По его словам, инициативы включают возможность досрочного установления страховой пенсии для граждан с большим трудовым стажем, сохранение сроков назначения накопительной пенсии, проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста, сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера, отмену дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов, и другие.

Кроме того, в бюджет Пенсионного фонда будут направляться средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. По словам Турчака, за шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд рублей.

Также «Единая Россия» предложила депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации отказаться от дополнительных пенсионных преференций. «Теперь такая возможность будет законодательно закреплена. Эту поправку Партия также внесла сегодня в Государственную Думу», — сказал Турчак.

На региональном уровне будут сохранены все льготы для лиц предпенсионного возраста, подчеркнул секретарь Генсовета Партии. «Есть решение Генерального совета о необходимости утвердить инициативу о сохранении региональных льгот на ближайшей сессии, с которой мы обратились к Президенту РФ, и Президент в своем обращении отдельно эту инициативу поддержал. Уже в ходе осенней сессии региональных парламентов эти законы будут приняты. В этой части сомнений нет», – заявил Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР уточнил, что это первый пакет поправок «Единой России» в пенсионный законопроект. «По мере оформления последуют и другие поправки, основанные на решении Генерального совета Партии», — сообщил он.

О том, что работа над поправками к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы в рамках подготовки ко второму чтению в Госдуме будет продолжена заявил и заместитель секретаря Генерального совета Партии Евгений Ревенко. «Я бы хотел напомнить, что работа над поправками ко второму чтению будет продолжена до 24 сентября», — сообщил он.

В свою очередь, первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев отдельно остановился на предложенном Партией законопроекте о внесении поправок в основной закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. «Речь в данном случае идет о трех важных темах. Первая — сохраняется прежний возраст выхода на пенсию для малочисленных коренных народов Севера. Это было пожелание наших депутатов по итогам встреч в законодательных собраниях соответствующих субъектов РФ», — пояснил он.

Другая поправка подразумевает снижение стажа, который дает право на три года раньше уйти на пенсию. «В правительственном варианте законопроекта предполагалось, что такое право приобретали мужчины, имеющие стаж 45 лет, и женщины, имеющие стаж 40 лет. Это встретило серьезную критику. Поэтому наша поправка снижает требования к этому стажу до 42 лет для мужчин и 37 для женщин, речь идет о страховом стаже, включающем службу в армии и уход за ребенком», — пояснил он.

В числе других поправок — изменения в Трудовой кодекс, которым предлагается предоставить право проходить ежегодную диспансеризацию женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет и выделять два оплачиваемых дня.

На необходимость проанализировать эффективность работы служб занятости на местах с гражданами предпенсионного возраста указала заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Ольга Баталина. С этой целью Партия создаст в регионах инструменты депутатского контроля.

По словам Баталиной, сегодня в субъектах РФ идет серьезная работа по совершенствованию регионального законодательства в части занятости и переобучения лиц предпенсионного возраста. «Мы рассчитываем организовать инструменты депутатского контроля совместно с депутатами фракции «Единой России» в законодательных собраниях субъектов РФ, совместно с депутатами местного самоуправления с тем, чтобы проанализировать, насколько эффективно сегодня службы занятости на местах справляются с поддержкой граждан предпенсионного возраста, как необходимо донастроить их работу для того, чтобы она была более эффективна», – заявила Баталина.

«Нам предстоит большая, кропотливая, объемная, многолетняя работа, и мы ее будем продолжать вместе с нашими коллегами в регионах и муниципалитетах», — добавила она.

Напомним, «Единая Россия» на заседании Генерального Совета и Совета руководителей Фракции обобщила предложения регионов по изменениям в пенсионную систему и обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства в телеобращении к гражданам поддержал ряд инициатив ЕР, в их числе предложения о досрочном установлении страховой пенсии; сохранении сроков назначения накопительной пенсии тем гражданам, которые участвовали в ее формировании; проведении ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставлении двух оплачиваемых рабочих дней на эти цели; сохранении действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера.

Источник: Пресс-служба партии "Единая Россия".
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
01.09.2018, 14:24
Общество
SOS
Известный композитор Якутии просит о помощи
06.09.2018, 1:47
Политика
Эксклюзив
Верховный суд России вернул на выборы Ивана Данилова
01.09.2018, 15:57
Желток
Резонанс
Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ
01.09.2018, 13:28
Происшествия
Эксклюзив
Резонанс
Следствие хочет арестовать имущество Николая Местникова
01.09.2018, 13:39
Происшествия
Резонанс
Новые подробности хода уголовного дела известного оперативника Белюнаса
02.09.2018, 8:37
Политика
Резонанс
Экс-министр Якутии перешел в оппозицию?
05.09.2018, 20:33
Политика
Резонанс
Против Александра Акимова применяют грязные технологии
02.09.2018, 11:56
Желток
Позитив
Экс-мэр Якутска — не вампир!
02.09.2018, 8:28
Происшествия
В Якутии продолжает гореть много лесов
03.09.2018, 23:36
Политика
Эксклюзив
Интрига по Жиркову сохраняется
03.09.2018, 9:28
Происшествия
Прокуратура возбудила дело на якутского министра
02.09.2018, 8:26
Происшествия
В Якутии загорелся жилой дом
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
07.09.2018

Александр Саввинов: Эти выборы сделали меня сильнее!

Политика
07.09.2018

Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!

Некролог
Общество
07.09.2018

Ушел из жизни Александр Силин

Видео
Происшествия
07.09.2018

Золотые унитазы: Особняк якутского Дональда Трампа взят штурмом

Экономика
07.09.2018

«Ассоциация строителей АЯМ»: Еще одна новостройка в активе компании

Экстра
Политика
07.09.2018

Кадровый указ врио главы Якутии

Афиша
Столица
07.09.2018

Полная программа Дня города Якутска

Фотофакт
Политика
06.09.2018

Кандидат Пухов проиграл суд