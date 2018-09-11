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Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу пакет поправок по изменениям в пенсионное законодательство, в котором содержатся инициативы по сохранению и расширению федеральных льгот для лиц предпенсионного возраста. В свою очередь «Единая Россия» также внесла в нижнюю палату парламента первый пакет поправок и проводит работу по совершенствованию регионального законодательства по сохранению и расширению льгот для граждан предпенсионного возраста.

Как отметил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, пакет президентских поправок – «это тот набор очень важных инициатив, которые были озвучены в обращении главы государства». «Этот пакет поступил сегодня. Наверное, самые чувствительные поправки – это снижение возраста выхода на пенсию для женщин, особые условия по выходу на пенсию для многодетных матерей, имеющих трех и более детей», — отметил секретарь Генсовета ЕР.

Партия «Единая Россия» также внесла пакет поправок к законопроекту, отметил Турчак. По его словам, инициативы включают возможность досрочного установления страховой пенсии для граждан с большим трудовым стажем, сохранение сроков назначения накопительной пенсии, проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста, сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера, отмену дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов, и другие.

Кроме того, в бюджет Пенсионного фонда будут направляться средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. По словам Турчака, за шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд рублей.

Также «Единая Россия» предложила депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации отказаться от дополнительных пенсионных преференций. «Теперь такая возможность будет законодательно закреплена. Эту поправку Партия также внесла сегодня в Государственную Думу», — сказал Турчак.

На региональном уровне будут сохранены все льготы для лиц предпенсионного возраста, подчеркнул секретарь Генсовета Партии. «Есть решение Генерального совета о необходимости утвердить инициативу о сохранении региональных льгот на ближайшей сессии, с которой мы обратились к Президенту РФ, и Президент в своем обращении отдельно эту инициативу поддержал. Уже в ходе осенней сессии региональных парламентов эти законы будут приняты. В этой части сомнений нет», – заявил Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР уточнил, что это первый пакет поправок «Единой России» в пенсионный законопроект. «По мере оформления последуют и другие поправки, основанные на решении Генерального совета Партии», — сообщил он.

О том, что работа над поправками к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы в рамках подготовки ко второму чтению в Госдуме будет продолжена заявил и заместитель секретаря Генерального совета Партии Евгений Ревенко. «Я бы хотел напомнить, что работа над поправками ко второму чтению будет продолжена до 24 сентября», — сообщил он.

В свою очередь, первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев отдельно остановился на предложенном Партией законопроекте о внесении поправок в основной закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. «Речь в данном случае идет о трех важных темах. Первая — сохраняется прежний возраст выхода на пенсию для малочисленных коренных народов Севера. Это было пожелание наших депутатов по итогам встреч в законодательных собраниях соответствующих субъектов РФ», — пояснил он.

Другая поправка подразумевает снижение стажа, который дает право на три года раньше уйти на пенсию. «В правительственном варианте законопроекта предполагалось, что такое право приобретали мужчины, имеющие стаж 45 лет, и женщины, имеющие стаж 40 лет. Это встретило серьезную критику. Поэтому наша поправка снижает требования к этому стажу до 42 лет для мужчин и 37 для женщин, речь идет о страховом стаже, включающем службу в армии и уход за ребенком», — пояснил он.

В числе других поправок — изменения в Трудовой кодекс, которым предлагается предоставить право проходить ежегодную диспансеризацию женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет и выделять два оплачиваемых дня.

На необходимость проанализировать эффективность работы служб занятости на местах с гражданами предпенсионного возраста указала заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Ольга Баталина. С этой целью Партия создаст в регионах инструменты депутатского контроля.

По словам Баталиной, сегодня в субъектах РФ идет серьезная работа по совершенствованию регионального законодательства в части занятости и переобучения лиц предпенсионного возраста. «Мы рассчитываем организовать инструменты депутатского контроля совместно с депутатами фракции «Единой России» в законодательных собраниях субъектов РФ, совместно с депутатами местного самоуправления с тем, чтобы проанализировать, насколько эффективно сегодня службы занятости на местах справляются с поддержкой граждан предпенсионного возраста, как необходимо донастроить их работу для того, чтобы она была более эффективна», – заявила Баталина.

«Нам предстоит большая, кропотливая, объемная, многолетняя работа, и мы ее будем продолжать вместе с нашими коллегами в регионах и муниципалитетах», — добавила она.

Напомним, «Единая Россия» на заседании Генерального Совета и Совета руководителей Фракции обобщила предложения регионов по изменениям в пенсионную систему и обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства в телеобращении к гражданам поддержал ряд инициатив ЕР, в их числе предложения о досрочном установлении страховой пенсии; сохранении сроков назначения накопительной пенсии тем гражданам, которые участвовали в ее формировании; проведении ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставлении двух оплачиваемых рабочих дней на эти цели; сохранении действующих условий выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера.

Источник: Пресс-служба партии "Единая Россия".
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