Президент Азиатской физической олимпиады Квек Леон Чуань готов к сотрудничеству с СВФУ

Фото: Мичил ЯКОВЛЕВ / редакция корпоративных медиа СВФУ

Президент Азиатской физической олимпиады КВЕК Леон Чуань (Kwek Leong Chuan) провел лекцию студентам и преподавателям Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета, вчера, 3 мая.

Лекция известного ученого-физика была посвящена теме квантовой информации. Студенты, интересующиеся квантовой механикой, задали профессору немало вопросов, придавая лекции формат круглого стола с оживленными обсуждениями.

Профессор сингапурского университета Квек Леон Чуань рассказал о развитии компьютерных технологий, начиная с древнего мира до современного устройства машины.

Отзываясь с большим уважением о своих российских коллегах-физиках, он поведал о мировом прогрессе в сфере квантовой физики, которого удалось добиться совместными усилиями ученых-физиков. «Квантовый компьютер − по закону Мура об ускорении развития каждые 18 месяцев − должен был быть изобретен человечеством уже в прошлом году, – с юмором отметил профессор. – Однако у нас его все еще нет. Но есть множество предпосылок и исследований, позволяющих говорить о том, что научный прорыв не за горами».

Квек Леон Чуань выразил благодарность коллегам Физико-технического института СВФУ, организовавшим встречу. «Я знаю, что ученые физико-технического института занимаются значимыми исследованиями, – отметил он. – Вообще, в научном мире российские ученые являются одними из ведущих и наиболее влиятельных экспертов. Думаю, что мы могли бы сотрудничать с вашим университетом».

Профессор также добавил, что этот вопрос обсуждался с представителями правительства России: «Я уже говорил министру образования и науки РФ Ольге Васильевой, что у нас есть множество направлений, по которым возможна совместная работа с Якутией. Не только Сингапур, но и другие северные страны могли бы объединиться для достижения совместных научных целей. Несомненно, я дам знать о больших достижениях здешних ученых, и о том, как мы можем подойти к вопросам программы сотрудничества».

После лекции на встрече с ректором СВФУ Евгенией Михайловой профессор выразил готовность к сотрудничеству с вузом.

«Математическая физика – важный компонент физической науки. Интересно было побеседовать с якутскими коллегами по поводу наработок и изысканий в этой области. Впечатлили достижения лаборатории по графеновым нанотехнологиям СВФУ, думаю, что это очень перспективное направление. Был приятно удивлен результатами сотрудничества с университетами Арктики, Кореи, Японии, Китая, Франции. Уверен мы, что в дальнейшем мы тоже будем поддерживать дружеские отношения», – высказался Квек Леон Чуань.

Напомним, что с 2 по 9 мая СВФУ принимает участников и экспертов XVIII Азиатской физической олимпиады, в которой принимают участие более 20 стран Азии и Океании. По итогам олимпиады лучшим школьникам вручат путевки на Международную физическую олимпиаду − она состоится в Индонезии этим летом.