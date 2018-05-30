Президент АЛРОСА встретился с Айсеном Николаевым

В понедельник, 28 мая, генеральный директор АК «АЛРОСА» Сергей ИВАНОВ встретился с Айсеном НИКОЛАЕВЫМ, временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия). Встреча состоялась в Москве.

С.Иванов поздравил А.Николаева с назначением на высокий пост, а также рассказал о происходящих в компании изменениях, о планах и основных задачах, стоящих перед топ-менеджментом АЛРОСА.

По словам С.Иванова, между компанией и руководством республики, которая является ключевым регионом для АЛРОСА, налажена конструктивная работа как в рамках Наблюдательного совета, так и непосредственно на местах.

Гендиректор АЛРОСА также выразил благодарность в адрес предыдущего главы Якутии Е.А. БОРИСОВА и заверил, что компания, как и прежде, будет оказывать руководству республики поддержку во всех вопросах, от решения которых зависит социально-экономическое развитие Якутии, ее благополучие и процветание.

Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов: