21 декабря в Молодежном Правительстве Якутии прошла защита проектов, на которой были презентованы работы инициативных групп, по блокам «Образование», «Информация», «Экономика и бизнес», «Социальная работа», «Производство». Отметим проект группы «Информация» под названием «Кибербезопасность».comments powered by HyperComments
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Презентация проекта «Кибербезопасность» в Молодежном Правительстве Якутии
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