Презентация проекта «Кибербезопасность» в Молодежном Правительстве Якутии 

21 декабря в Молодежном Правительстве Якутии прошла защита проектов, на которой были презентованы работы инициативных групп, по блокам «Образование», «Информация», «Экономика и бизнес», «Социальная работа», «Производство». Отметим проект группы «Информация» под названием «Кибербезопасность».

Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.

Спасибо!