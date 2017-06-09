Презентация автобиографической книги Эсфири Дьячковой.

16 июня в 15.00 в Историческом здании Национальной библиотеки РС (Я) состоится презентация автобиографической книги «Неприукрашенное», автора Эсфири ДЬЯЧКОВОЙ.

Эсфирь Дьячкова является уроженкой г. Якутска, училась в средней школе №8, занималась музыкой во Дворце пионеров, закончила Московскую консерваторию по классу фортепиано, работала в Москве и во многих странах мира. В Якутск приезжает для проведения мастер-классов, в рамках программы регионального конкурса «Музыка для всех», организованного Высшей школой музыки.

Книга «Неприукрашенное» — роман жизни, написанный замечательным музыкантом и тонким, думающим педагогом, где автор с любовью рассказывает об удивительных людях, встретившихся ей на ее жизненном пути, не только в Москве, но и в таких экзотических местах, как Якутия и Эквадор.

С удивительной открытостью автор говорит о материнской трагедии, о десяти годах «отказничества» в бывшем СССР, о новой жизни в Канаде.

Приглашаем жителей и гостей города посетить презентацию книги Эсфири Дьячковой «Неприукрашенное». Вас ждет живой рассказ яркого, талантливого человека о своей жизни, в которой множество географических перемен и различного рода счастливых, а также горестных событий…