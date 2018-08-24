Претенденты на пост мэра Якутска в разрезе их биографий

По делам их узнаете их, можно перефразировать евангельскую мудрость. По городу развешены призывные плакаты с приятными лицами кандидатов на пост градоначальника, но попробуем копнуть глубже и проанализировать их биографии, которые имеются в открытом доступе на разных источниках. Одни кандидаты широко известны, другие не торопятся раскрывать информацию о себе, но мы постарались найти все, что возможно, на данный момент. Рассмотрим их многочисленные достоинства и малочисленные минусы, следуя алфавитному порядку.



1. АВКСЕНТЬЕВА Сардаана Владимировна, более известна под предыдущей фамилией ГОГОЛЕВА. 48 лет, директор ПКК «Аэроторгсервис» АО «Аэропорт Якутск», выдвинута РО ПП «Партия возрождения России» в РС(Я).

Образование

Имеет два высших образования: «преподаватель истории», «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность

в 2007 году по распоряжению главы города Юрия ЗАБОЛЕВА, назначена заместителем главы Городского округа «Город Якутск» — руководителем аппарата Окружной администрации.

Некоторое время опять работала в НВК САХА.

Затем была принята на работу в аэропорт Якутск, где трудится по сей день.

Общественная и политическая работа

В 2007 году возглавляла штаб поддержки Юрия ЗАБОЛЕВА, который так же являлся креатурой власти – тогдашнего президента Вячеслава ШТЫРОВА. После избрания Юрий Вадимович назначил Сардаану Владимировну своим заместителем – руководителем аппарата мэрии.

Клички

Железная леди и Терминатор.

Медийность

Известна широким кругам горожан и якутян.

Минусы

Считается членом команды Николая МЕСТНИКОВА, бывшего генерального директора аэропорта Якутск, над которым сгустились тучи.

Особенности выдвижения

Выдвижение Сардааны Владимировны было неожиданным, даже сенсационным. Ранее она, работая в структурах власти, не позиционировала себя как самостоятельный политик, всегда считалась командным игроком.

Особенности кампании

Заявила о связке с несостоявшимся кандидатом на три кампании – на пост мэра Якутска, депутата Ил Тумэна и депутата Якутской городской Думы Владимира ФЕДОРОВА, выдвинутым партией «Родина».

Награды и звания

Информация в открытом доступе не найдена.

Слоган кампании

Все решает человек



2. АСЮТИН Сергей Васильевич, 54 года, ИП, выдвинут ПП «Партия Ветеранов России»

Образование

высшее

Трудовая деятельность

Индивидуальный предприниматель Асютин С. В. на рынке два года. Основной вид деятельности – предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Также работает еще по 17 направлениям.

Ранее работал начальником управления Автодорожного округа, а также занимал пост генерального директора ОАО «Якутская городская транспортная компания». Это единственное крупное специализированное предприятие города, способное в комплексе заниматься такими работами как сбор, обезвреживание, транспортировка и размещение всех видов отходов. ЯГТК обслуживает республиканские, муниципальные, федеральные предприятия, управляющие компании, ТСЖ.

Кличка

Клички его не известны широким кругам в виду малоизвестности кандидата.

Медийность

Малоизвестен. Был участником боевых действий в Афганистане.

Минусы

Отсутствие опыта на муниципальной службе.

Особенности выдвижения

Выдвинут от малоизвестной в республике политической партии, ранее не был замечен в активной политической жизни.

Особенности кампании

Принял приглашение участвовать в дебатах «Гражданский вызов».

Награды и звания

Информации в открытом доступе нет

Слоган кампании

Пока не замечена наглядная агитация



3. ЗАБОЛОТНЫЙ Микаэл Сергеевич, 38 лет, генеральный директор ООО телерадиокомпания «Алмаз», выдвинут ВПП «Партия Роста»

Образование:

Первый диплом – юрист, второй – экономист. Есть лицензия нотариуса.

Трудовая деятельность

С телевидением связан еще с молодости. С Михаилом и Айталиной ОДИНОКОВЫМИ начинали работать на СТВ-ТНТ. На СТВ делали программу «Интересное кино». После школы работал на радио «Виктория».

Сейчас Микаэл Сергеевич является генеральным директором «Рен-ТВ-Якутск».

Общественная и политическая работа

Был молодежным лидером.

На выборах президента страны 2018 года являлся доверенным лицом кандидата в президенты России Бориса ТИТОВА.

Клички

Михаил (более привычный вариант имени Микаэл), Давтян (по фамилии дедушки), Министр культуры (вел дискотеки в родной Школе №21 и Речном училище).

Минусы

Полное отсутствие опыта на муниципальной службе, креативный имидж, связанный со СМИ и молодежной культурой.

Медийность

Личность медийная в прямом смысле слова, известен широким кругам горожан и якутян.

Особенности выдвижения

Выдвинут от малоизвестной в республике партии «Партия Роста». Микаэл Заболотный ассоциируется в глазах якутского избирателя с партией «Зеленых», в нулевых он был самым молодым региональным руководителем среди всех партий России.

Особенности кампании

Принял приглашение участвовать в дебатах «Гражданский вызов».

Награды и звания

Информация в открытом доступе не найдена.

Слоган кампании

Новая надежда



4. КОМАРОВ Иван Юрьевич, директор ООО «ДВ-Спецтехника», выдвинут ПП «Гражданская платформа».

Образование:

Информация в открытом доступе не найдена

Трудовая деятельность:

Директор и учредитель пяти предприятий, некоторые из них на стадии ликвидации — ООО «ДВ-Спецтехника», ООО «Ломбард Агат», ООО «СКС» и др.

Общественная и политическая работа

Информация в открытом доступе не найдена

Клички

Информации об этом нет.

Минусы

Полное отсутствие опыта на муниципальной службе.

Медийность

Малоизвестный. На сайте ЦИК РС(Я) в графе место рождения написано: «г.Якутск, Ставропольский край».

Особенности выдвижения

Выдвинут партией «Гражданская платформа», хотя ранее не был замечен в политической жизни.

Особенности кампании

Отказался участвовать в дебатах «Гражданский вызов».

Награды и звания

Информация в открытом доступе не найдена.

Слоган кампании

Пока не замечена наглядная агитация



5. ЛЮБАРСКИЙ Игорь Михайлович, 33 года, ИП, выдвинут ПП «Патриоты России».

Образование

высшее, Якутский институт Санкт-Петербургской Академии экономики и управления «Государственное муниципальное управление»

Трудовая деятельность

Начальник Управления по сбыту сети магазинов «Ганза» 2012 по 2014 г.

Индивидуальный предприниматель (общепит) кафе «City Burger» с 2014 г. по н.в.

На рынке 4 года. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Также ИП работает еще по 2 направлениям.

Общественная деятельность

член Совета молодежи Тулагино-Кильдямского наслега с 2012 г. по 2013 г.; член Общественной молодежной Палаты при Якутской городской Думе от Тулагино-Кильдямского наслега с 2012 по н.в.

Клички

Данных об этом нет в открытом доступе.

Минусы

Малоизвестноть.

Особенности выдвижения

Выдвинут малоизвестной и малоактивной в республике партией «Патриоты России».

Особенности кампании

На приглашение участвовать в дебатах «Гражданский вызов» ответил молчанием.

Награды, звания и достижения

Мастер спорта России по боксу,

чемпион Дальневосточного федерального округа по боксу

Слоган кампании

Пока не замечена наглядная агитация



6. ПОДАРУЕВ Степан Владимирович, 33 года, заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания», ныне проживает в городе Перми, родился он в деревне Кондратово Пермского района Пермской области. Выдвинут ВПП «Честно/Человек.Справедливость.Ответственность»

Образование

высшее, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014

Трудовая деятельность

Ранее был заместителем председателя Совета регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Пермском крае.

Сейчас заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания»

Общественная и политическая деятельность

Выдвигался на выборы различных уровней 7 раз, из них избран — 0 раз.

Клички

Данных нет.

Минусы

Малоизвестность.

Особенности выдвижения

Выдвинут на выборы мэра Якутска малоизвестной в республике Всероссийской политической партией «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/». Хотя ранее занимал руководящий пост в системе политической партии «Родина», ее Пермском региональном отделении, и от этой партии выдвигался на различные выборы в Пермском крае.

Особенности кампании

Принял приглашение участвовать в дебатах «Гражданский вызов».

Награды, звания и достижения

Информация в открытом доступе не найдена

Слоган кампании

Пока не замечена наглядная агитация



7. САВВИНОВ Александр Александрович, 58 лет, председатель Якутской городской Думы, депутат по Центральному избирательному округу №7, выдвинут ВПП «Единая Россия».

Образование:

Высшее.

Трудовая деятельность

В сентябре 2013 года, выиграв выборы в представительный орган города Якутска, стал депутатом Якутской городской Думы третьего созыва по Центральному избирательному округу №7. На первом заседании сессии городской Думы 13 сентября был в третий раз избран Председателем Якуткой городской Думы.

Клички

Великан, Сан Саныч, Айсаныч

Медийность

С 2002 года известен жителям Якутска как спикер представительного органа города.

Минусы

Отсутствие опыта работы в исполнительной власти муниципальной службы.

Звания и награды:

Почетный знак Президента РС (Я) «2000 добрых дел».

Знак «Лучший муниципальный служащий РФ» (2005).

Знак «За заслуги перед Якутском» (2009)

Медаль Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) «За вклад в развитие межгородского сотрудничества» (2013).

Ветеран труда Российской Федерации (2015 г.)

Общественная работа

Член попечительского совета НПСОШ №2 г. Якутска, Тулагинской средней школы, Оленекской средней школы. I Вице-президент Федерации волейбола РС (Я), обладатель звания «Почетный мастер волейбола».

Особенности выдвижения

Был выдвинут кандидатом по результатам победы на партийных выборах (праймериз).

Особенности кампании

Идет в связке с врио главы Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ.

Слоган кампании:

Вперед, к процветанию Якутска!



8. СТЕПАНОВ Иван Валентинович, 45 лет, ИП, директор ООО «Доброе солнце», выдвинут политической партией «Справедливая Россия».

Образование

Высшее: «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность

С 2015 года он работает заместителем директора по административно-хозяйственной деятельности и безопасности ГБНОУ РС(Я) Лицей-интернат «Республиканский лицей».

С 2016 года Степанов И.В. активно начинает работать в предпринимательской сфере.

Общественная и политическая деятельность

Принимал активное участие в защите реки Амга под руководством Ольги Петровны ИВАНОВОЙ-СИДОРКЕВИЧ. Организатор общественного движения против строительства газохимического завода на правом берегу реки Лены.

Клички

Информации нет

Минусы

Имел проблемы с законом, дважды был судим.

Имелась судимость по части 2 статьи 206 «Хулиганство» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 10.05.1994 г.

Имелась судимость по части 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 30.09.1991 г.

Особенности выдвижения

Был связан с партией «Гражданская платформа». На эти выборы выдвинулся от «Справедливой России».

Особенности кампании

Одновременно с выборами мэра, Иван Степанов баллотировался так же на выборы депутата Ил Тумэна по Набережному округу столицы дважды: и как одномандатник, и во главе партсписка СР. Теперь он продолжает борьбу во главе партсписка СР в округе и на выборах мэра Якутска.

Награды и достижения

Грамота Правительства Республики Саха (Якутия) «за ценный вклад в молодежное движение республики».

Грамота Правительства Республики Саха (Якутия) «за активное участие в противопаводковых и восстановительных работах».

Чемпион и призер Усть-Майского района по шахматам и шашкам.

Слоган кампании:

Я не хочу пилить



9. ТЕППОР Владислав Эдуардович, житель Мархи, координатор якутского городского отделения ЛДПР, выдвинут ЛДПР

Образование:

Среднее специальное, Жатайское речное училище

Трудовая деятельность:

Сейчас возглавляет предприятие по изготовлению строительных материалов.

Общественная и политическая деятельность:

На выборах президента страны 2018 года был доверенным лицом В.В. ЖИРИНОВСКОГО

Особенности выдвижения

Первым из кандидатов предоставил пакет документов в ТИК Якутска.

Особенности кампании

Не явился для участия в дебатах «Гражданский вызов».

Медийность

Известен среди сторонников ЛДПР.

Минусы

Полное отсутствие опыта муниципальной службы.

Награды и достижения

Информация в открытом доступе не обнаружена.

Слоган кампании

ЗА! ЛДПР ЯКУТСК ВЛАДИСЛАВ ТЕППОР

Напомним, что кроме девяти вышеназванных претендентов на пост мэра Якутска, свои амбиции выразили и другие, которым не удалось получить регистрацию кандидатов. Это предприниматель Афанасий АЛЕКСЕЕВ, выдвинутый партией «Родина», но передумавший участвовать в выборах; самовыдвиженец Олег ЖЕЛНИН, генеральный директор ООО «Точка Взаимодействия», которому было отказано в регистрации; самовыдвиженец, ведущий специалист (юрист) отдела по развитию приносящей доход деятельности ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 — Центр экстренной медицинской помощи» Михаил ЛУКИН, утративший статус выдвинутого кандидата; депутат Ил Тумэна, директор по развитию ООО «Виктория-Инвест» Владимир ФЕДОРОВ, выдвинутый партией «Родина», но вскоре партия сама отозвала его кандидатуру.

Внеочередные выборы мэра Якутска состоятся 9 сентября.