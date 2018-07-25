Претендент на пост главы Якутии снял свою кандидатуру с выборов

Региональный лидер партии «Родина» Алексей ЛАПТЕВ направил SakhaLife свое обращение.

Я, Лаптев Алексей Иванович, как кандидат на выборах Главы Республики Саха (Якутия) от ПАРТИИ «РОДИНА» в процессе сбора подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения, пообщавшись с жителями различных улусов Республики, …, считаю правильным и честным не преследовать исключительно личные амбиции, а всем вместе работать на благо нашей Якутии и объединиться.

Поэтому я принял решение снять свою кандидатуру на выборах Главы Республики Саха (Якутия) в пользу ….

Призываю наших сторонников поддержать 9 сентября …