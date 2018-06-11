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11 июня 2018, 20:27
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Претендент №3 на пост премьер-министра Якутии – вице-президент АЛРОСА

Еще один претендент на пост председателя правительства РС(Я) – 45-летний вице-президент АК АЛРОСА Александр ТЕРЕНТЬЕВ.
Как сообщает ИГ «В Якутии.ру», со ссылкой на свой источник, сегодня, 11 июня врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ провел с ним встречу.

Александр Терентьев, возглавлявший в течение 6 лет представительство АК АЛРОСА в Якутске, был назначен вице-президентом компании после Ивана ДЕМЬЯНОВА — в сентябре 2017 года.
В его ведение была передана часть вопросов, которые ранее курировал вице-президент Демьянов, покинувший компанию в связи с выходом на пенсию после того, как АЛРОСу возглавил Сергей ИВАНОВ.

Терентьев отвечает за взаимодействие с органами государственной власти на территории Республики Саха (Якутия) и социальную политику предприятия, в том числе — реализацию программ содействия развитию региона и корпоративных социальных программ.

Отметим, что за последние сутки это уже третий претендент на пост председателя правительства Якутии, после сенатора Вячеслава ШТЫРОВА и зампостпреда ДФО Владимира СОЛОДОВА. Однако источники SakhaLife опровергли обе кандидатуры и с иронией отнеслись к новости о третьей.

СПРАВКА
Терентьев Александр Владимирович.
Родился 28 февраля 1973 года в поселке Гвардеец Магаданской области.
В 1999 году окончил Ростовский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Почетные звания и награды:
Почетная Грамота Министерства финансов Республики Саха (Якутия) – 2005 г.
Грамота Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) – 2008 г.
Грамота Правительства Республики Саха (Якутия) – 2009 г.
Доли участия в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) не имеет. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» (ПАО) не имеет.
Трудовая деятельность за последние годы:
1993 — 1995 гг. – заместитель коммерческого директора «Якутгорснаб».
1995 — 1996 гг. – директор ЧП «Алтер».
1999 — 2007 гг. – ведущий специалист юридического отдела; главный специалист юридического отдела; начальник юридического отдела Министерства финансов Республики Саха (Якутии).
2007 — 2008 гг. – заместитель министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия).
2008 — 2011 гг. – первый заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).
2011 – 2017 гг. – директор Представительство АК «АЛРОСА» (ПАО) в г. Якутске.
С сентября 2017 года – вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО), отвечает за взаимодействие с органами государственной власти на территории Республики Саха (Якутия) и социальную политику компании, в том числе реализацию программ содействия развитию региона и корпоративных социальных программ.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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