Преступность можно сократить профилактическими мерами

Эффективность проводимой работы и улучшение взаимодействия обсудили на прошедшей 20 января встрече Уголовно-исполнительная инспекция федеральной службы исполнения наказаний и Центр социально- психологической поддержки семьи и молодежи.

Известно, что Центр осуществляет профилактику, психологическую реабилитацию, коррекцию психоэмоционального состояния несовершеннолетних и молодых людей, склонных к совершению правонарушений и совершивших противоправное деяние.

«Несмотря на достаточно отработанную систему взаимодействия, сегодня отсутствует прямое воздействие психолога на данную проблему. Профилактика преступлений должно носить комплексный характер и должен учитываться не только административный, социальный, но и психолого-аналитический характер деяний. От того, насколько полно учтены психологические причины и условия совершения правонарушений, насколько интенсивно воздействие на группы негативных факторов, питающих преступность, зависит успех предупредительной работы», — отмечают сотрудники Центра.

Психологический анализ формирования преступного поведения предполагает раскрытие происхождения преступного поведения, формирование составляющих его сторон. Большинство правонарушений, совершенных несовершеннолетними, имеет возрастную мотивационную специфику. Часто правонарушения совершаются на почве несформированности устойчивых нравственных позиций, неправильной трактовке многих явлений, высокой подверженностью групповым воздействиям, импульсивности, стремления к самоутверждению, подражанию авторитетам.

Поведение несовершеннолетних и молодежи отличается рядом особенностей — недостаточность жизненного опыта и связанный с этим низкий уровень самокритичности, отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств, повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, двигательная и вербальная активность, внушаемость, подражательность, обостренность чувства независимости, стремление к престижу в референтной группе, негативизм, неуравновешенность возбуждения и торможения.

Поэтому, необходимо продолжать работу для формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди молодежи и реабилитации подростков с девиантным и деликвентным поведением.