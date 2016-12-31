Преступнику не удалось затеряться между вахтовиками в якутской глубинке

28-летний уроженец Кемеровской области был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Олекминскому району.

Установлено, что разыскиваемый устроился на вахтовую работу, в надежде, что затеряется в сельской глубинке. Однако, в ходе проверки документов полицейскими было установлено, что рабочий числится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Задержанный передан инициатору розыска.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)