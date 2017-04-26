Преступник-рецидивист осужден за убийство приятеля

Собранные Нюрбинским межрайонным МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 37-летнего г. Мирный, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что ночью 22 декабря 2016 года в селе Шея Сунтарского района обвиняемый с двумя приятелями в доме одного из мужчин употребляли спиртные напитки.

В ходе застолья между обвиняемым и одним из мужчин произошел конфликт, который перерос в драку. Во время драки хозяин дома заступился за своего знакомого и вмешался в конфликт. Обвиняемый, переключив внимание, набросился на него с кулаками, переборол его, и мужчина скрылся в комнате.

В связи с тем, что хозяин жилища вмешался в конфликт, у обвиняемого возник умысел на его убийство.

Взяв в руки нож кустарного изготовления, злоумышленник забежал в комнату, где находился потерпевший, и нанес ему 17 ударов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

Следствие установило, что в 2010 году приговором суда обвиняемый был осужден к 8 годам 8 месяцам лишения свободы за кражу чужого имущества, совершенную с незаконным проникновением в жилище, и освободился только в августе 2016 года.

В связи с этим, постановлением суда над ним были установлены административные запреты и ограничения, в том числе запрет на употребление алкоголя в общественных местах, появление в общественном месте после 22 часов. На момент совершения указанного преступления он находился под административным надзором.

В ходе следствия он признал вину в совершенном преступлении в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Вместе с тем, в суде обвиняемый отказался от своих показаний и показал, что наносил потерпевшему удары ножом в целях самообороны.

Несмотря на это, собранные следствием доказательства легли в основу обвинительного приговора. 25 апреля 2017 года с учетом опасного рецидива подсудимый признан виновным и осужден к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.