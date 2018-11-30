Престарелую женщину в Якутске ограбили посреди бела дня

В дневное время на пульт дежурной части МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о циничном нападении на 78-летнюю женщину.

На место происшествия прибыл ближайший автопатруль Отдельного батальона ППС городского управления полиции. Потерпевшая пояснила полицейским, что во дворе дома по ул. Петра Алексеева г. Якутска на нее напал неизвестный мужчина. Подозреваемый вырвал из рук пожилой женщины сумку, применив при этом в отношении потерпевшей физическое воздействие. В сумке находился сотовый телефон.

Полицейским патрулем злоумышленник был задержан «по горячим следам» неподалеку от места происшествия. Им оказался 46-летний уроженец Момского района. При обыске задержанного похищенный телефон был обнаружен и изъят. От сумки, как выяснилось, подозреваемый избавился по дороге.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.