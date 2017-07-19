Пресс-служба Якутского управления МВД помогла задержать разыскиваемого

Подозреваемый попался из-за интервью на телевидении.

По информации самой пресс-службы, из медицинского учреждения сообщили о том, что к ним поступил гражданин с телесным повреждением, а именно переломом челюсти.

Выехавшая следственно-оперативная группа установила, что в одной из квартир в микрорайоне «Борисовка-2» г. Якутска собралась компания знакомых, которые распивали спиртные напитки. В ходе застолья возник конфликт между двумя мужчинами, в результате один из них получил перелом челюсти.

В ходе доследственной проверки по результатам судебно-медицинской экспертизы данное телесное повреждение было расценено как нанесшее средней тяжести вред потерпевшего.

Полицейскими был установлен ранее судимый 27-летний уроженец Олекминского района. В ходе процессуальной проверки проводимой отделом дознания злоумышленник скрылся. К моменту возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.112 Уголовного кодекса Российской Федерации местонахождение подозреваемого не было установлено, и он был объявлен в розыск.

На днях оперуполномоченные отделения по розыскной работе МУ МВД России «Якутское» во время просмотра новостной рубрики на одном из местных телеканалов заметили подозреваемого, который давал интервью корреспондентам о ходе сенокоса.

В тот же день сотрудниками пресс-службы ведомства было установлено место съемок и руководитель, в бригаде которого работал подозреваемый.

Таким образом, на следующий день разыскиваемый мужчина был задержан выехавшими за ним полицейскими и доставлен дознавателю.