ПФР Якутии рассказал, какие изменения ждут нас в пенсионной системе

Сегодня, 27 ноября 2018 года, в Республиканском медиацентре прошла пресс-конференция управляющего Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) Георгия Степанова по вопросам пенсионного и социального обеспечения якутян, подготовке территориальных органов ПФР в районах республики и в городе Якутске к реализации с 1 января 2019 года нового закона о пенсиях.

Модератором выступила редактор интернет-вещания Медиацентра Розалия Борисова. В мероприятии приняли участие более десятка представителей средств массовой информации республики, общественных организаций, пресс-служб. Пресс-конференция онлайн транслировалась на телеканале «Якутия 24» Якутском-Саха информационном агентстве.

«Пенсионное законодательство – сложное, многогранное и формировалось десятилетиями. Главная цель нового закона – повышение уровня пенсионного обеспечения наших граждан» – обратился к участникам пресс-конференции Георгий Степанов.

Управляющий подчеркнул, что все развивается в соответствии со Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы РФ и майских Указов Президента РФ, в которых указаны повышение доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения адекватно экономическому развитию страны, а также международным стандартам. В условиях солидарной ответственности поколений увеличение трудоспособного возраста, изменение параметров пенсионного возраста, по словам Георгия Михайловича, призваны обеспечить прорывной рост пенсионного обеспечения.

Состоялся полуторачасовой конструктивный разговор, затрагивающий интересы всех слоев населения республики. Участники конференции задали многие вопросы, также даны исчерпывающие ответы на вопросы, которые были собраны у читателей Якутского-Саха информационного агентства.

Георгий Михайлович подробно рассказал журналистам о деятельности Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия), обозначил основные цифры пенсионной и социальной сфер, подробно разъяснил все положения нового пенсионного закона. Особое внимание уделено правам северян и многодетных матерей. По последнему вопросу, в частности, интересный диалог поддержали активисты общественной организации «Союз многодетных семей Якутии» под руководством Ульяны Скрябиной. Живой интерес участников конференции вызвали пенсионные права медиков, педагогов, людей творческих специальностей, сельских жителей и сельскохозяйственных работников, малочисленных народов Севера.

Таким образом, на пресс-конференции были затронуты все актуальные вопросы, находящиеся в компетенции Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия).

Запись пресс-конференции можно посмотреть по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=OQD-iopuJY0&feature=youtu.be