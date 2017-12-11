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Культура & Образование
11 декабря 2017, 16:20
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Преподавателем года-2017 стал Максим Корякин

Победителем республиканского конкурса преподавателей профессиональных образовательных организаций республики “Преподаватель года-2017” стал преподаватель Горно-геологического техникума Максим Дмитриевич Корякин.

На торжественном закрытии республиканского конкурса Андрей Попов, заместитель министра образования и науки РС(Я), подводя итоги финала поблагодарил всех членов жюри за добросовестную работу.

«Членами жюри мы избрали именно тех людей, которые практически всю свою жизнь посвятили развитию системы среднего профобразования республики, их богатый опыт и компетентность сегодня по праву является для нас авторитетным», — отметил замминистра.   Обращаясь к финалистам, Попов заметил: «Именно благодаря таким энтузиастам, как вы, молодым, энергичным преподавателям, наша система не стоит на месте, а развивается семимильными шагами. В этом году, благодаря самоотверженной работе наших преподавателей мы достигли немалых успехов. Например, по России в движении WorldSkills наш регион занимает 10 место из 86 регионов, по движению «Абилимпикс» наша республика по праву находится в десятке  лидеров. Все это – итоги вашей работы, преподавателей, которые готовят высококвалифицированных, конкурентоспособных рабочих кадров для социально-экономического развития региона», — сказал он.

Андрей Анатольевич вручил победителю конкурса диплом, знак “Лауреата конкурса” и нагрудный знак “Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)”. Стоит отметить, что с этого года в положение конкурса внесено нововведение – победитель становится обладателем совершенно нового отраслевого знака двух объединенных министерств.

В этот день четверо финалистов стали лауреатами республиканского конкурса. Денис Захаров (Горно-геологический техникум) стал победителем в номинации «Лучший урок», Анна Ваганова (Якутский торгово-экономический колледж) стала лучшей в номинации «Вдохновение и артистизм», Любовь Корнилова (Якутский промышленный техникум) победила в номинации «Профессионализм и компетентность» и Селене Местниковой (Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова) присуждена номинация «Опыт и мастерство».

Напомним, что финал республиканского конкурса проводился с 5 по 8 декабря в Якутске. Конкурс проводился в два этапа с 30 октября по 8 декабря 2017 года. Первый этап (отборочный, заочный) проходил с 30 октября по 14 ноября. На заочном отборочном этапе конкурса приняли участие 45 преподавателей из 30 профессиональных образовательных организаций республики. Участники первого заочного этапа прошли конкурсные испытания на написание авторского эссе на тему «Якутия. Профессиональное образование 2030» и презентацию видеоролика «Учись работать в Якутии». Участники второго очного этапа прошли финальные конкурсные испытания «Открытый урок», где провели занятия по преподаваемой дисциплине, «Образовательный проект», где продемонстрировали культуру проектирования в образовании, свое видение существующих проблем и пути их решения, умение продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие и, наконец, итоговое испытание «Разговор с руководством», где совместно с заместителем министра, курирующим среднего профобразование обсудили актуальные задачи системы.

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Источник: Пресс-служба Минобрнауки Республики Саха (Якутия)
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