Преподаватель Якутской ГСХА представил научную молодежь Якутии

В государственном академическом русском драматическом театре им. А.С.Пушкина состоялось торжественное собрание, посвященное ко дню Российской науки.

С докладами выступили Председатель Государственного собрания (Ил Түмэн) РС Александр ЖИРКОВ, министр образования и науки РС(Я) Владимир ЕГОРОВ, ректор Северо-Восточного федерального университета им.М.Аммосова Евгения МИХАЙЛОВА.

Заместителем председателя Правительства РС(Я) Алексеем ДЬЯЧКОВСКИМ были вручены гранты молодым ученым.

От лица научной молодежи с ответным словом выступил ассистент кафедры «Общая зоотехния» Якутской ГСХА, аспирант Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А.Тимирязева Михаил МИРОНОВ.

В этом году, в числе 20 молодых ученых он стал обладателем Гранта Главы Республики Саха (Якутия). Михаил сегодня отметил, что сельское хозяйство по определению является наукоемким производством, и охватывает разные направления науки: это основы биологии и частные вопросы термодинамики и агроинженерии, биоинформатика в агрономии и молекулярная биология в животноводстве.

Научная работа Михаила Миронова связана с созданием новых инновационных кормов, которая нацелена на увеличение производственных показателей животноводческих предприятий, контроль здоровья животных, повышение качества получаемой продукции.

В заключении он поблагодарил руководство республики и лично Главу Якутии Е.А.БОРИСОВА за поддержку научной молодежи и отметил, что Грант будет способствовать быстрому внедрению технологии в производство.

Стоит отметить, что сегодня не только перед Якутской ГСХА, но всеми ВУЗами поставлены несколько ключевых задач, которые будут определять векторы движения республики в области науки и образования в ближайшие годы. В целях достижения наилучших результатов действует механизм мониторинга эффективности вузов. 1 декабря 2016 года Указом Президента Российской Федерации В.В.ПУТИНА № 642 утверждена «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации». Данная стратегия будет определять вектор развития российской науки до 2025 года.