Преображение известной якутянки

Тамада Нюргуша разместила свое фото «до и после макияжа». Но при этом отмечает, что красота внешняя хоть и важна при первой встрече, внутреннее содержание главнее.

Когда вы смотрите на человека, что вы видите в первую очередь? Его внешность? Одежду? Манеры? 🤔Бывает, что внешность человека не вписывается в общепринятые «каноны красоты», бывает он одевается не так как «принято», ведёт себя не так как «подобает». Но ведь это всего лишь его оболочка, а оболочку можно менять, корректировать, подчеркивать😉Такое преображение «До и После» стоило запечатлеть. В этом мне помогла волшебница с кисточкой @victory_pobeda777 👍Сохраните себе память о себе на будущее, кто знает как поменяется ваша «оболочка» через года, а «начинке» думаю, приятно будет пересматривать такие фотографии🤗 До и После 😀