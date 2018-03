Преображение девушки-леопард

На днях мой Директ был взорван и все просили , что я сделала преображение для Ирины из Якутии ❤️❤️❤️ после того, как ее показали а программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым 🙏🏻 она стала самой популярной девушкой в России, которую назвали девушка — леопард 🙏🏻 судьба к Иры очень сложная : она родилась с огромным количеством родинок по всему телу и от неё отказалась мама 😔😔😔😔😔😔 я решила хоть попробовать скрыть все эти родинки для того, чтобы Ирина хотя бы на день увидела себя без них 🙌🏻🙏🏻 как вам преображение ??? Оцените от 1 до 100❤️❤️❤️❤️ ______ Just the other day my dms exploded and everyone’s been asking to transform Irina from Yakutia ❤❤❤ after she was on “Live with Andrey Malakhov” tv show🙏🏻she became the most popular girl in Russia who was named leopard-girl🙏🏻 Ira’s fate is very complicated: she was born with an enormous amount of birthmarks on all of her body and her mom gave her up😔😔😔😔😔😔 I decided to try and cover up those birthmarks so that Irina could see herself without them at least for a day 🙌🏻🙏🏻 how do you like the transformation??? Rate it from 1 to 100❤❤❤❤

