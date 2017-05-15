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Культура & Образование
15 мая 2017, 18:55
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Премия «Призвание»: лучница Кристина Устинова и молодой инженер Любовь Смирнова — молодое поколение выпускников

фото: из открытых источников

Премия «Признание» Северо-Восточного федерального университета поддерживает молодых профессионалов: среди участников премии на имя лучшего выпускника ЯГУ-СВФУ – специалисты предприятий, организаций, которые только начинают свой профессиональный путь, но уже показывают хорошие результаты.
Инженер электросвязи в компании «Ростелеком» Любовь Смирнова окончила Технологический институт СВФУ в 2015 году. Она является обладателем гранта Министерства по делам молодежи и семейной политики Республики Саха (Якутия) по итогам образовательного форума «Синергия Севера-2016».
Ее разработка подготовлена в рамках программы «Якутску – инженерные решения». «Проект заключается в том, что во время ходьбы, пробежки, прогулки на улице люди смогут получать энергию для зарядки своих гаджетов. Мы пока находимся на стадии реализации. А в августе планируем установить «умные дорожки», где люди смогут подзарядить свои смартфоны, если проявят активность и немного попрыгают на резиновой платформе обуви, – рассказывает Любовь Смирнова.
«С самого начала учебы в СВФУ я старалась принимать самое активное участие в жизни университета, включая научные исследования. Университет сейчас дает много возможностей для развития, самосовершенствования. Студентам я бы хотела сказать, что все зависит от вашего здорового любопытства, стремления узнать больше, чем вчера. Дальнейший путь, ваше будущее – в ваших собственных руках, нужно просто получать удовольствие от учебы, интересоваться наукой и участвовать в научных конференциях», – поделилась она.
В направлении «Спорт» также поступило немало заявок от молодых спортсменов. Чемпионка Первенства мира в США 2012 года, обладательница Кубка мира-2012, призер российских и республиканских первенств по стрельбе из лука Кристина Устинова окончила Институт физической культуры и спорта СВФУ по специальности «учитель физической культуры» в 2016 году. Сейчас она работает в Школе высшего спортивного мастерства РС(Я). «Я увидела объявление на сайте университета о проведении этого конкурса и решила подать заявку, – говорит она. – Думаю, что премия покажет тех выпускников, на примере которых нужно учиться, вдохновиться. Очень заинтересована конкурсом, ведь это будет первый съезд выпускников всех лет нашего университета. По мере возможности приму участие в съезде».
Исполнительный директор Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ) Евгений Мамонтов отметил, что премия позволит не только увековечить имена выдающихся выпускников, но и послужит образованию дружного сообщества выпускников всех годов. «За шестидесятилетнюю историю вуз выпустил тысячи специалистов и профессионалов, деятелей науки и образования, культуры, которые внесли немалый вклад в развитие республики», – сказал Евгений Мамонтов.
Напомним, что награды будут вручаться выдающимся представителям по следующим направлениям: бизнес и предпринимательство, наука и образование, спорт. Также премия отметит выдающегося выпускника молодого поколения СВФУ – с 2012 по 2016 годов выпуска. Победители будут определены посредством интернет-голосования на официальном сайте премии «Признание». Выдвинуть кандидатуры может любое учебное подразделение СВФУ, кафедры и отдельные группы преподавателей и сотрудников вуза, а также компании, зарегистрированные на территории республики.

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Источник:  Сардаана ЯКОВЛЕВА, пресс-служба Северо-Восточного федерального университета
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