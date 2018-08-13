Премия «Кэскил» ищет своих героев

В Якутии живет более 270 тысяч детей. Каждый из них уникален, каждый ребенок — талантлив. Однако одного таланта не достаточно — способности нужно развивать, а труд — награждать. Дети нуждаются в признании, в оценке своих способностей. И существует множество прекрасных узкоспециализированных детских конкурсов и премий. В прошлом году мы, детское издательство «Кэскил» задумались, почему бы не учредить масштабную премию, которая охватывала бы все отрасли и направления детского творчества? Так мы не обделим вниманием никого, ведь, по сути, какая разница, танцуешь ты или пишешь сайты, твои достижения важны, ты важен.

Премия «Кэскил» – это народная детская премия, присуждаемая талантливым детям до 18 лет за выдающиеся достижения в различных отраслях, а также их преподавателям, внесшим особый вклад в развитие талантливых детей. Мы верим в то, что для детей не существует границ для творчества. Каждый ребенок способен сделать этот мир лучше! Мы готовы в этом помочь.

«Миссия детского издательства — рассказывать о талантливых детях, освещать их и популяризировать творческие дисциплины,»- объяснила Сардаана Сыромятникова.

Мы снова проводим большой республиканский детский конкурс, который позволит раскрыть талант детей в самых разных направлениях, и в этом году номинаций стало больше!

• Юный журналист

• Спортсмен года

• Юный учёный

• Лидер года (общественник)

• Юный айтишник

• Танцор года

• Лучший голос

• Юный художник

• Юный блогер

• Актер года

В отличие от прошлого года, победителей номинаций будут определять операторы, люди, которые работают в той или иной сфере, являющиеся профессионалами своего дела. К примеру, «Танцора года» будет выбирать студия танца Zavod, а «Лучший голос» будет номинировать Театр эстрады. Интернет-голосование будет организовано только на номинацию «Приз зрительских симпатий».

Для нас не существует ограничений по местоположению. Где бы вы ни жили мы всегда вам рады.

В прошлом году самым юным участником стал Семен Григорьев, который в свои два года уже умел читать и считать. Он подал заявку на номинацию «Юный ученый» и получил специальный приз от Детского издательства «Кэскил»

Пожалуй, стоит сказать несколько слов о победителях прошлого года:

Победителем в номинации «Лидер года» стала Вертецкая Валерия, юный инспектор дорожного движения «Безопасное колесо», активный общественный помощник инспекторов ГИБДД. У двенадцатилетней Валерии множество наград в самых различных областях.

Булатова Анастасия стала победителем в номинации «Юный журналист». Ее журналистские работы, невероятно яркие и креативные, поразили нас профессиональным подходом к делу.

Победителем в номинации «Юный ученый» стала Винокурова Ксения. Девятилетняя Ксюша занимается созданием мультфильмов, декорации к которым делает самостоятельно из пластилина и подручных средств. Ксения специально впервые прилетела в Якутск на нашу премию.

«Самым творческим» стал Левин Андрей. Юный музыкант в совершенстве владеет двумя инструментами: корнетом и фортепиано.

Победителем в номинации «Юный спортсмен» стал Заболоцкий Василий. Василий занимается одновременно несколькими видами спорта и является призером и победителем республиканских, всероссийских соревнований.

Алексеева Нина победила в номинации «Юный айтишник». Она поразила нас своими выдающимися способностями к программированию.

Премия «Кэскил» — это прекрасная возможность для каждого ребёнка показать себя.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября 2018 года.

Спеши принять участие, возможно именно ты станешь победителем Премии «Кэскил-2018»

Положение и все подробности можете узнать по этой ссылке http://keskil14.ru/premiyakeskil/

Автор Ольга НОГОВИЦЫНА

Фото Василий ПАК.