Премьера в Саха театре! Спектакль «Таптал долгунугар уйдаран»

Саха академический театр им. П.А.Ойунского представляет премьеру спектакля «Таптал долгунугар уйдаран» (Ассоль. Алые паруса) П.Морозова.

«Ассоль» – это современная фантазия на тему повести «Алые паруса». Сохраняя в целом сюжет Грина, Павел Морозов населил Каперну новыми героями, на которых так не похожа Ассоль. Современный юмор и нешуточные страсти, жажда любви и любовь к деньгам, романтика и еще раз романтика – все это феерия Павла Морозова «Ассоль».

Режиссер Сергей Потапов, сценография Михаила Егорова.

В ролях – Айталина Лавернова, Роман Дорофеев, Жанна Ксенофонтова, Айсен Лугинов, Сергей Баланов, Валентин Макаров, Павел Ченянов, Ильяна Павлова, Татьяна Легантьева, Лена Маркова, Гаврил Менкяров, Альберт Алексеев и другие.

Справки по тел: 34-27-55, 34-13-31

Билеты продаются в кассах партнерской сети Тессерус, так же онлайн билеты доступны на сайте и в мобильном приложении Саха театра.

20 и 21 мая в 17-00

4 ряд по 500 руб

12 ряд по 300 руб