Премьера песни рэпера L’One состоится на НТВ. Песня называется «Эллэй Боотур»

Рэпер L’One станет гостем программы «Квартирник НТВ у Маргулиса», где расскажет о жизни в Якутске, спорте и о том, как записал «Якутяночку». Также в передаче, выпуск которого запланирован на 15 сентября, состоится премьера трэка «Эллэй Боотур».

НТВ анонсировал выход выпуска программы с рэпером L’One. «Квартирник НТВ у Маргулиса» выйдет в 00:50 в эту субботу, 15 сентября. Ведущий Евгений Маргулис высказался о выпуске так:

«Чем мне нравится наш „Квартирник“, так это возможностью показывать всех, невзирая на стили, форматы и прочую ерунду, за которой скрывается нежелание, хотя скорее просто „невруб“! У нас в эту субботу L’One, клевый, умный и весьма харизматичный пассажир».

Рэпер расскажет о жизни в Якутске, дуэте с Варварой Визбор и поделится творческими планами. Также он впервые в эфире исполнит песню «Эллэй Боотур». Ранее ЯСИА сообщало о том, что для обложки этого трека он использовал арт якутского художника Романа Маркова.

Напомним, что 14 сентября в столице республики должен был состоятся его концерт, но его отменили в последние дни, объяснив это «техническими неполадками».