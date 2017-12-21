ПРЕМЬЕРА! Детская сказка “ДОБРЫЙ АЛАА МОГУС”» на сцене Саха Театра!

Саха академический театр им. П.А. Ойунского на новогодние каникулы 4, 5, 6 и 7 января приглашает на премьеру новой сказки «ДОБРЫЙ АЛАА МОГУС» Анны Гоголевой в постановке Александра Титигирова.

С незапамятных времен могучее семейство Алаа Могус держало в страхе всю тайгу – ни лесному зверью, ни людям не было спокойного житья рядом с ними. Но однажды в кровожадном семействе родился смышленый малыш – Добрый Алаа Могус. Сможет ли Добрый Алаа Могус противостоять злу и вернуть мирную жизнь в своей семье и лесу? Произойдет ли чудо? Придет ли на Новый год к детям и зверюшкам с подарками Дед Мороз?

В спектакле принимают участие ученики детской театральной студии «Дети солнца» при Саха театре; художественный руководитель студии – актриса Саха театраНюргуяна Шадрина.

Режиссер — Александр Титигиров.

“ҮТҮӨ САНААЛААХ АЛАА МОҔУС”

Былатыан Ойуунускай аатынан Саха театра тохсунньу 4, 5, 6, 7 күннэригэр күнүс 11 чаастан “ҮТҮӨ САНААЛААХ АЛАА МОҔУС” оҕолого аналлаах саҥа дьыллааҕы остуоруйаҕа ыҥырар.

Остуоруйаҕа Ньургуйаана Шадрина Саха театрын иһинэн арыйбыт “Күн оҕолоро” театральнай студиятын үөрэнээччилэрэ кытта ллар.

Александр Титигиров туруоруута