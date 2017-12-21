Премьер-министр Якутии: Повышение зарплаты – наша главная задача

Главной задачей на сегодня и на 1 квартал 2018 года является обеспечение полного и четкого исполнения майских указов Президента РФ по повышению зарплаты. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Евгений Чекин 21 декабря на совещании с главами муниципальных районов и городских округов республики, сообщили НВК “Саха” в секретариате премьер-министра.

«При всех имеющихся сложностях по поступлению доходов в бюджет, сейчас наш главный приоритет – своевременная выплата заработной платы всем работникам, а также повышение заработной платы целевым категориям работников по принятому решению в октябре этого года. С перерасчетом все должны получить до конца года в полном объеме», – сказал Евгений Чекин.

По словам главы кабинета министров, вопрос доведения в полном объеме необходимых выплат заработной платы отдельных категорий работников в отношении 100% и 200% к установленным показателям поручено правительством страны взять под личный контроль руководителям субъектов Российской Федерации.