Премьер-министр Якутии поручил усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности

6 декабря председатель правительства Якутии Владимир Солодов провел совещание по вопросам пожарной безопасности на территории республики.

Премьер-министр отметил, что, несмотря на все принимаемые меры пожарной безопасности, пожарная обстановке в республике остается достаточно сложной. Отдельное внимание Владимир Солодов на обратил на значительное количество пожаров со смертельным исходом в районах республики. В связи этим глава кабмина подчеркнул о необходимости усиления мер пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровне.

«Нам требуется координация усилий и нужно еще раз пересмотреть, и проанализировать меры пожарной безопасности в части технического оснащения, применения новых технологий в предотвращении и тушении пожаров, а также организационных и других мероприятий», — сказал Владимир Викторович.

Кроме этого, председатель правительства в преддверии новогодних праздников указал уделить особое внимание защите мест массового скопления людей, в том числе пребывания детей в период каникул и праздничных мероприятий.

На совещании об обстановке с пожарами и их последствиях на территории республики информацию представил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по РС (Я) Николай Иванов.

О мерах по предупреждению гибели людей на пожарах в РС (Я) с информацией выступил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) Дмитрий Лепчиков.

Докладчики представили свои предложения по усилению мер пожарной безопасности на территории республики.

Подводя итоги совещания, Владимир Солодов дал поручение регулярно проводить в школах беседы с участием пожарных на тему пожарной безопасности, продолжить работу по пропаганде в СМИ и до конца года провести несколько учений по пожарной безопасности в образовательных учреждениях республики. Премьер-министр поручил до конца декабря текущего года провести совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами районов республики по вопросам пожарной безопасности, а также изучить вопрос эффективности применения современных средств противопожарной безопасности (системы автономного пожаротушения, устройства извещения при пожаре на основе GSM-модулей, специальные противопожарные отделочные материалы и прочее).