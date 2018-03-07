Прекрасный пол Ил Тумэна

В преддверии Международного женского дня, 6 марта, в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) состоялась встреча женщин-парламентариев.

Ветеранов общественно-политического движения Якутии, участниц созывов разных лет от имени мужского коллектива якутского парламента поздравил первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев.

«Вы внесли большой вклад в дело развития нашей республики. По сей день активно участвуете в общественной жизни региона, приходите в качестве наставников, встречаетесь с депутатами, присутствуете на мероприятиях Государственного Собрания (Ил Тумэн). Мы восхищаемся вашим трудолюбием и тем, как вы радеете за свое дело. Желаем здоровья, активного творческого долголетия, любви и семейного благополучия, пусть все ваши планы и мечты претворяются в жизнь», — пожелал первый вице-спикер.

Председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Ил Тумэн, руководитель клуба Елена Голомарева отметила, что общественная организация была создана для решения актуальных вопросов современности с привлечением богатого политического опыта женщин-парламентариев. «Каждый из вас пример для подражания в работе и в жизни. Вы узнаваемы в республике, люди о вас могут рассказать много положительного, и мы этим очень гордимся», — сказала народный депутат. В преддверии пленума Союза женских организаций Республики Саха (Якутия) она сообщила о дальнейших планах работы общественно-политического клуба. С весны будут активно проводиться выездные заседания, в которых она призвала участниц встречи принять активное участие.

Председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Ил Тумэн Антонина Григорьева поблагодарила за пример сильной и мудрой женщины, который они подают последующим поколениям. «Пусть как сегодняшний весенний день в вашей душе всегда будет тепло и светло от искренних слов, любви и уважения », — пожелала она.

С наступающим 8 марта гостям были преподнесены цветы, открытки и свежий номер журнала «Журфикс» от вице-спикера Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Ольги Балабкиной.

Напомним, клуб женщин – парламентариев был создан по инициативе Союза женских организаций республики народными депутатами IV созыва в 2008 году.

Целью создания клуба явилось содействие развитию гражданского общества, взаимодействие власти и общества при обсуждении актуальных проблем, требующих законодательного регулирования. Открытость, гласность, учёт широкого спектра общественного мнения стали основными инструментами деятельности клуба.

Первым руководителем общественной организации женщин-парламентариев стала постоянный секретарь Госсобрания (Ил Тумэн) четвёртого созыва Оксана Винокурова. За годы своей деятельности Клуб консолидировал усилия женщин-депутатов всех созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн), женщин-депутатов районного и наслежного уровней; было налажено взаимодействие с депутатами парламентов других регионов и депутатами Государственной Думы. Так, были установлены связи женщинами-парламентариями Хабаровского, Приморского, Камчатского краёв, Магаданской, Иркутской, Сахалинской областей, республик Татарстан, Ингушетия, Башкортостан и Бурятия.

Работой общественно-политического Клуба женщин-парламентариев Ил Тумэна пятого созыва руководит председатель постоянного комитета парламента Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва.