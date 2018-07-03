Прекращены полномочия депутата Ольги Балабкиной

Первым вопросом повестки тридцать восьмого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) рассмотрен проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) от Томмотского одномандатного избирательного округа № 15 Балабкиной Ольги Валерьевны.

Напомним, что 13 июня 2018 года Указом временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, вице-спикер Ил Тумэна Ольга Балабкина была назначена исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства Якутии. В связи с этим она подала заявление о сложении полномочий народного избранника. Учитывая представленные документы, парламентарии приняли решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

От имени депутатского корпуса республики пятого созыва спикер Ил Тумэна Александр Жирков выразил благодарность Ольге Валерьевне за многолетнюю плодотворную работу в парламенте и вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия).