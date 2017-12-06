Преемственность поколений – вопитание молодежи

Уважение к старшим – это черта, которая формируется не за один день и воспитывается не только словами, это кропотливая и продолжительная стезя воспитания своими примерами. Чаще всего и более того результативнее это вырабатывается при чтении художественной литературы, в поисках сопоставимых протатипов, примеров для подражаний. Герои любимых сказок заменяются историческими книгами или учебниками литературы и истории, далее романами, повестями. Сегодня, в век избыточной информации, ценны произведения современников. Особенно привлекательна позиция тех, кто каждодневно работает с молодежью.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик, член союза писателей и журналистов Афанасий Васильевич Чугунов один из тех, биография которого связана с воспитанием молодежи. С 1963 года он преподает в сельскохозяйственном ВУЗе. Недавно состоялся конкурс чтецов. Каждый участник выбрал по одному стихотворению Афанасия Васильевича. Единственная девушка участница, студентка третьего курса агротехнологического факультета Светалана Соловьева выбрала стихи «Төхтүр — мин дойдум». Исполнение этого произведения Светлане принесло победу в конкурсе. Отрадно, что активное участие приняли молодые люди. Из числа которых, студент 4 курса факультета ветеринарной медицины Денис Оконешников занял второе, а студент 1 курса факультета ветеринарной медицины Артем Ларионов занял третье место.

Подобные мероприятия Научная библиотека академии проводит регулярно. Сотрудники библиотеки работают в тесном контакте с выпускниками ВУЗа. И на этот раз победителям были вручены призы, предоставленные генеральным директором ОАО “Ситим-Медиа” Марией Христофоровой, выпускницей Якутской ГСХА. Также научная бибилотека выражает благодарность первому заместителю генерального директора «Республиканского информационно-издательского холдинга «Сахамедиа» Афанасию Ноеву, директору компании “Чороон XXI век” Софье Поповой, генеральному директору ОАО “Канцпроф” Владимиру Евтюшину.

Еще одно мероприятие нацеленное на воспитание молодежи состоялось в стенах факультета ветеринарной медицины. Научно- практическая конференция, посвященная 85 летнему юбилею Академика ПАНИ, доктора ветеринарных наук, профессора Ивана Саввича Решетникова собрала 32 участника. Победителями стали: Е.Старостина с работой «Использование тромбоцитарной аутоплазмы у животных», Е.Никифорова с работой «Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы (осетр), добываемой в Хангаласском улусе», В.Будикин «Ветеринарно-санитарная экспертиза сливочного масла местных производителей в сравнительном аспекте», С. Плотникова «Патологоанатомическая картина при дирофиляриозе собак»,

М.Яковлева «Лечение патологической грануляционной ткани у лошади». Знаковой стала работа аспиранта 3-го года обучения по специальности “Физиология” (руководитель А.И.Павлова) Т.Дмитриевой на тему «Особенности внутрипородного генетического разнообразия домашних северных оленей и их гематологического статуса». Это одна из тех работ, которая ведется в рамках реализации проектов Академии в качестве базового вуза России по подготовке кадров для традиционных отраслей Севера академия ведет плановую работу.