Предварительные итоги масштабных выборов в Якутии

Явка по республике на выборах 9 сентября по предварительным данным составила 51,1%. Об этом в ходе прямого включения из республиканского медиацентра сообщил председатель ЦИК РС(Я) Алексей Ефимов.

По словам председателя ЦИК, интерес к этим выборам сопоставим с другими выборами республиканского уровня: явка на выборы депутатов Ил Тумэна в 2013 году составила 45%, на выборах главы Якутии в 2014 году — 52%.

Как сообщил Алексей Ефимов, из 4 кандидатов на пост главы Якутии в выборах убедительную победу одержал врио главы республики Айсен Николаев. После обработки 98% протоколов он набрал 71,9%, Виктор Губарев — 11,9%, Владимир Богданов — 6,45%, Гаврил Парахин — 6%. В других двух субъектах Дальнего Востока, в частности Хабаровском крае, по его словам, есть опасность, что будет второй тур: никто из кандидатов не набрал необходимых 50%.

По выборам главы Якутска обработаны 87% протоколов. По предварительным данным, победу одерживает Сардана Авксентьева, которая набрала 39,97%. У ее ближайшего преследователя Александра Саввинова — 32,09%.

В Ил Тумэн по партийным спискам показан следующий результат: Единая Россия — 51,29%, КПРФ — 19,36%, Справедливая Россия — 16,14%, ЛДПР — 9,45%. Партийный расклад в депутаты Якутской гордумы: ЕР — 33,81% КПРФ — 22,63% СР — 20,61% ЛДПР — 9,06%, «Гражданская платформа» — 6,16%, «Родина» — 3,26%.

На сегодня полностью обработаны протоколы по 5 из 15 одномандатным округам: В них победу одержали кандидаты в депутаты Алевтина Эверстова, Алексей Осипов, Владислав Дмитриев, Андрей Лебедев и Сергей Черных.

Продолжается подсчет голосов. Завтра состоится итоговая конференция по результатам выборов.