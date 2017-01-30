Предварительные итоги газификации Якутии за 2016 год

В 2016 году было газифицировано 4 населенных пункта: с. Беке, Бедеме, Суола (Мельжехси), Суола (Морук) Мегино-Кангаласского улуса, а также завершено строительство следующих объектов:

Магистральные газопроводы:

— участок Табага – Чурапча магистрального газопровода «Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюёль»;

— участок Кюерелях – Асыма магистрального газопровода к с.Бердигестях Горного улуса;

— подводный переход магистрального газопровода через р.Лена для газификации заречных улусов Республики Саха (Якутия) (Основная нитка);

Газопроводы-отводы:

— Газопровод-отвод к с.Намцы Намского улуса (II нитка);

— Газопровод-отвод к с.Беке Мегино-Кангаласского улуса;

— Газопровод-отвод к с.Бедеме Мегино-Кангаласского улуса;

— Газопровод-отвод к с.Суола (Мельжехси) Мегино-Кангаласского улуса;

Межпоселковые газопроводы:

— Межпоселковый газопровод Тюнгюлю-Тарат Мегино-Кангаласского улуса;

— Межпоселковый газопровод с.Табага – с.Суола (Морук) Мегино-Кангаласского улуса;

Внутрипоселковые газовые сети:

— Внутрипоселковые газовые сети с.Октемцы Хангаласского улуса (новые улицы);

— Внутрипоселковые газовые сети с.Техтюр Хангаласского улуса (новые улицы);

— Внутрипоселковые газовые сети с.Суола (Морук) Мегино-Кангаласского улуса;

— Внутрипоселковые газовые сети с.Чурапча Чурапчинского улуса (1 пусковой комплекс, квартал «Молодежный»);

— Внутрипоселковые газовые сети с.Тюнгюлю, с. Тумул Мегино-Кангаласского улуса (новые улицы);

— Внутрипоселковые газовые сети с.Асыма Горного улуса (IА Пусковой комплекс).

Начато строительство следующих объектов:

— Внутрипоселковые газовые сети с.Асыма Горного улуса (IБ Пусковой комплекс);

— Внутрипоселковые газовые сети с.Дябыла Чурапчинского улуса (I пусковой комплекс);

— Внутрипоселковые газовые сети с.Туора-Кюель Чурапчинского улуса (I пусковой комплекс));

— Внутрипоселковые газовые сети с.Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса (I, II, IV пусковые комплексы)).

Проведено проектирование следующих объектов:

— Межпоселковый газопровод Туора-Кюель-Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса;

— Внутрипоселковые газовые сети с.Беченча Ленского района;

— Внутрипоселковые газовые сети с.Мурья Ленского района;

— Внутрипоселковые газовые сети с.Диринг Чурапчинского улуса;

— Внутрипоселковые газовые сети с.Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса;

— Уличные газовые сети г.Олекминск Олекминского района.

По информации министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)