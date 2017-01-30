Предварительные итоги газификации Якутии за 2016 год

В 2016 году было газифицировано 4 населенных пункта: с. Беке, Бедеме, Суола (Мельжехси), Суола (Морук) Мегино-Кангаласского улуса, а также завершено строительство следующих объектов:
Магистральные газопроводы:
— участок Табага – Чурапча магистрального газопровода «Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюёль»;
— участок Кюерелях – Асыма магистрального газопровода к с.Бердигестях Горного улуса;
— подводный переход магистрального газопровода через р.Лена для газификации заречных улусов Республики Саха (Якутия) (Основная нитка);
Газопроводы-отводы:
— Газопровод-отвод к с.Намцы Намского улуса (II нитка);
— Газопровод-отвод к с.Беке Мегино-Кангаласского улуса;
— Газопровод-отвод к с.Бедеме Мегино-Кангаласского улуса;
— Газопровод-отвод к с.Суола (Мельжехси) Мегино-Кангаласского улуса;
Межпоселковые газопроводы:
— Межпоселковый газопровод Тюнгюлю-Тарат Мегино-Кангаласского улуса;
— Межпоселковый газопровод с.Табага – с.Суола (Морук) Мегино-Кангаласского улуса;
Внутрипоселковые газовые сети:
— Внутрипоселковые газовые сети с.Октемцы Хангаласского улуса (новые улицы);
— Внутрипоселковые газовые сети с.Техтюр Хангаласского улуса (новые улицы);
— Внутрипоселковые газовые сети с.Суола (Морук) Мегино-Кангаласского улуса;
— Внутрипоселковые газовые сети с.Чурапча Чурапчинского улуса (1 пусковой комплекс, квартал «Молодежный»);
— Внутрипоселковые газовые сети с.Тюнгюлю, с. Тумул Мегино-Кангаласского улуса (новые улицы);
— Внутрипоселковые газовые сети с.Асыма Горного улуса (IА Пусковой комплекс).
Начато строительство следующих объектов:
— Внутрипоселковые газовые сети с.Асыма Горного улуса (IБ Пусковой комплекс);
— Внутрипоселковые газовые сети с.Дябыла Чурапчинского улуса (I пусковой комплекс);
— Внутрипоселковые газовые сети с.Туора-Кюель Чурапчинского улуса (I пусковой комплекс));
— Внутрипоселковые газовые сети с.Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса (I, II, IV пусковые комплексы)).
Проведено проектирование следующих объектов:
— Межпоселковый газопровод Туора-Кюель-Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса;
— Внутрипоселковые газовые сети с.Беченча Ленского района;
— Внутрипоселковые газовые сети с.Мурья Ленского района;
— Внутрипоселковые газовые сети с.Диринг Чурапчинского улуса;
— Внутрипоселковые газовые сети с.Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса;
— Уличные газовые сети г.Олекминск Олекминского района.
По информации министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)comments powered by HyperComments