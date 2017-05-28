Предварительное голосование в районах: Явка на 14:00

Явка на 14:00 часов: В Верхоянском районе проголосовали 186 человек, из них в поселке Батагай – 73, Адыччинском – 38, Арылахском – 25, Столбинском – 24, Суордахском – 16, Эльгесскем – 10; в Ярославском наслеге Ленского района – 64 и 4-м Мальжагарском наслеге Хангаласского улуса – 45 человек.

Напомним, что в Верхоянском районе выборщики будут выбирать кандидата от Партии на пост главы поселка Батагай и 58 мандатов депутатов поселка Батагай, а также Адыччинского, Арылахского, Столбинского, Суордахского и Эльгесского наслегов.

В Ленском районе предварительное голосование пройдет в Ярославском наслеге, где будет избираться кандидат на должность главы наслега, также 11 депутатов наслега.

В Хангаласском – 8 депутатских мандата 4-го Мальжагарского наслега.