Предварительное голосование в районах: Явка на 12:00

Сегодня, 28 мая, помимо предварительного голосования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Якутске партийные мероприятия также проходят в Верхоянском, Ленском и Хангаласском районах.

Явка на 12:00 часов показала активность жителей улусов: в Верхоянском счетные участки посетили 109 человек, Ленском – 44 и Хангаласском – 36 человек.

Напомним, что в Верхоянском районе выборщики будут выбирать кандидата от Партии на пост главы поселка Батагай и 58 мандатов депутатов поселка Батагай, а также Адыччинского, Арылахского, Столбинского, Суордахского и Эльгесского наслегов.

В Ленском районе предварительное голосование пройдет в Ярославском наслеге, где будет избираться кандидат на должность главы наслега, также 11 депутатов наслега.

В Хангаласском – 8 мандатов депутатов 4-го Мальжагарского наслега.

Источник: Пресс-служба ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».